Poznaliśmy wynik sprzedaży wysoko ocenianej gry Ubisoftu. Informacje ujawnił dyrektor marketingu

W styczniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Ubisoft był rozczarowany sprzedażą Prince of Persia: The Lost Crown . Choć gra doczekała się „bardzo pozytywnego” odbioru na Steamie i wysokich ocen w serwisie Metacritic , nie spełniła oczekiwań wydawcy. Teraz poznaliśmy dokładny wynik sprzedaży, ujawniony przez dyrektora marketingu.

Prince of Persia: The Lost Crown sprzedało się w liczbie 1,3 miliona kopii

Ubisoft udnotował sprzedaż 1,3 miliona egzemplarzy Prince of Persia: The Lost Crown w ciągu pierwszego roku od premiery. Informację tę ujawnił dyrektor marketingu firmy na swoim profilu LinkedIn, na co zwrócił uwagę użytkownik platformy X, Timur222. Sprzedaż w pierwszym miesiącu wyniosła 300 000 kopii.

Gra nie spełniła jednak wewnętrznych oczekiwań firmy, co poskutkowało brakiem zielonego światła dla kontynuacji. Jak zauważa portal Insider Gaming, zespół pracujący nad grą został przeniesiony do innych projektów Ubisoftu, w tym Beyond Good and Evil 2, Project Over, Project Steambot oraz remake'u Rayman, tworzonego w Ubisoft Milan.