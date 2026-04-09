Poznaliśmy wygląd i możliwości następcy Tony'ego Starka. Advanced Iron Man jest potężny

Tony Stark dawno nie miał takiego konkurenta. Brutalny Advanced Iron Man zajmuje miejsce kultowego bohatera.

W najnowszym zeszycie Iron Man #4, czytelnicy poznali pełny wygląd oraz możliwości nowego następcy Tony’ego Starka. Postać określająca się mianem Advanced Iron Man okazuje się jednym z najgroźniejszych przeciwników, z jakimi przyszło zmierzyć się Tony Stark. Ale zaraz, jak to? Niby następca, ale przeciwnik? Poznaliśmy następcę Iron Mana Za nową zbroją stoi Fixer, znany złoczyńca Norbert Ebersol. Bohater, który w przeszłości funkcjonował jako członek Thunderbolts, tym razem przejmuje rolę następcy Iron Mana w możliwie najbardziej niebezpieczny sposób. Zamiast odnaleźć godnego spadkobiercę Starka, sam przywłaszcza sobie jego dziedzictwo.

Nowa zbroja Advanced Iron Man została stworzona z technologii opracowanych przez młodych geniuszy przetrzymywanych przez organizację AIM. Każdy z nich próbował stworzyć własne narzędzia ucieczki, które ostatecznie zostały wykorzystane przez Fixera do zbudowania niezwykle zaawansowanego pancerza. Wśród jego możliwości znajduje się między innymi potężna broń plazmowa zdolna błyskawicznie zniszczyć klasyczną zbroję Iron Mana. Fabuła zeszytu koncentruje się na próbie uwolnienia więzionych wynalazców, którą organizuje Tony Stark. Plan kończy się jednak tragedią, gdy Fixer atakuje ocalałych. Jedną z ofiar jest Adam Ware, utalentowany naukowiec i laureat nagrody Starka dla młodych geniuszy. Jego śmierć staje się dla Tony’ego osobistym ciosem, ponieważ to właśnie on zwrócił uwagę AIM na jego talent.

Nie wszystko jest jednak przesądzone. Wcześniej w historii Ware wykorzystuje eksperymentalną technologię komunikacji opartą na sygnałach myślowych, podobnych do tych, które Stark używa do sterowania swoją zbroją. Istnieje więc możliwość, że jego świadomość przetrwała w formie cyfrowej, co może oznaczać narodziny zupełnie nowego rodzaju bohatera. Choć początkowo główną antagonistką nowej serii miała być Madame Masque, to właśnie Fixer wyrasta na najważniejszego wroga. Odpowiada nie tylko za śmierć wielu młodych geniuszy, ale również za kradzież ich technologii i przejęcie symboliki Iron Mana. Konflikt między Starkiem, a Fixerem nabiera więc osobistego charakteru. Dla Tony’ego to walka o sprawiedliwość i odzyskanie własnego dziedzictwa, a dla jego przeciwnika, szansa na udowodnienie, że to on zasługuje na miano największego wynalazcy świata. Nowy Advanced Iron Man zapowiada się jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń w historii serii, a wydarzenia z najnowszego zeszytu mogą mieć długofalowe konsekwencje dla całego uniwersum Marvela.