Poznaliśmy szczegóły ostatniej dużej aktualizacji do Baldur’s Gate 3. Testy rozpoczną się już niedługo

Larian Studios poinformowało, że do końca miesiąca mają rozpocząć się testy ostatniej wielkiej aktualizacji do Baldur’s Gate 3 - już niedługo twórcy poświęcą pełną uwagę kolejnemu projektowi. Na wydarzenie możemy zapisać się po zalogowaniu się na stronie dewelopera. Po połączeniu konta z tym używanym w grze otrzymamy dostęp do testów, jednak będzie on przyznawany falami.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 został wydany 3 sierpnia 2023 roku. Tytuł dostępny jest na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.