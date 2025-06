Poznaliśmy szczegółowe wymagania sprzętowe The Alters na PC. Twórcy udostępnili darmowe narzędzie testujące konfiguracje

Premiera nadciąga wielkimi krokami.

Premiera oczekiwanej produkcji 11 bit studios, The Alters, zbliża się wielkimi krokami, a twórcy postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące konfiguracji komputerów osobistych niezbędnych do komfortowej rozgrywki. Studio przedstawiło pełne wymagania sprzętowe dla różnych ustawień graficznych, a także udostępniło specjalne narzędzie do testowania wydajności.

The Alters – wymagania sprzętowe na PC Niezależnie od wybranego poziomu szczegółowości grafiki, do instalacji The Alters potrzebne będzie 50 GB wolnego miejsca na dysku SSD. Dla graczy celujących w rozgrywkę na niskich ustawieniach graficznych, z rozdzielczością upscalingowaną do 1080p i płynnością 30 klatek na sekundę, minimalna konfiguracja obejmuje procesor AMD Ryzen 5 1600 lub Intel Core i7-6700. Karta graficzna powinna być na poziomie co najmniej Radeon RX 570 lub GeForce GTX 1060, a pamięć RAM musi wynosić 16 GB.

GramTV przedstawia:

Najbardziej wymagający preset to ustawienia Ultra, zaprojektowane do osiągnięcia upscalingowanej rozdzielczości 2160p przy płynności 60 klatek na sekundę. Wymagany procesor to AMD Ryzen 9 5900X lub Intel Core i7-12700. Karta graficzna potrzebna do tego celu to Radeon RX 7900 XTX lub RTX 4080 Super. Wzrasta także wymagana ilość pamięci RAM, która wynosi 32 GB. Aby umożliwić graczom ocenę, jak ich obecny sprzęt poradzi sobie z The Alters, studio 11 bit udostępniło bezpłatne narzędzie do przeprowadzania testów wydajności. Wymagania sprzętowe The Alters (ustawienia niskie, 1080p, 30 FPS) Karta graficzna: AMD Radeon RX 570 lub Nvidia GeForce GTX1060

AMD Radeon RX 570 lub Nvidia GeForce GTX1060 Procesor: AMD Ryzen 5 1600 lub Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1600 lub Intel Core i7-6700 RAM: 16 GB

16 GB Miejsce na dysku: 50 GB SSD

50 GB SSD System: Windows 10 lub późniejszy, 64-bit Wymagania sprzętowe The Alters (ustawienia średnie, 1080p, 60 FPS) Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT lub Nvidia GeForce GTX 1600

AMD Radeon RX 5600 XT lub Nvidia GeForce GTX 1600 Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7-7700

AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7-7700 RAM: 16 GB

16 GB Miejsce na dysku: 50 GB SSD

50 GB SSD System: Windows 10 lub późniejszy, 64-bit Wymagania sprzętowe The Alters (ustawienia wysokie, 1080p, 60 FPS) Karta graficzna: AMD Radeon RX 6600 XT lub Nvidia GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6600 XT lub Nvidia GeForce RTX 2070 Procesor: AMD Ryzen 7 5800X lub Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 5800X lub Intel Core i7-8700K RAM: 16 GB

16 GB Miejsce na dysku: 50 GB SSD

50 GB SSD System: Windows 10 lub późniejszy, 64-bit Wymagania sprzętowe The Alters (ustawienia ultra, 2160p, 60 FPS) Karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XTX lub Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER

AMD Radeon RX 7900 XTX lub Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Procesor: AMD Ryzen 9 5900X lub Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 9 5900X lub Intel Core i7-12700 RAM: 32 GB

32 GB Miejsce na dysku: 50 GB SSD

50 GB SSD System: Windows 10 lub późniejszy, 64-bit Na koniec przypomnijmy jeszcze, że The Alters zadebiutuje 13 czerwca 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.