Poznaliśmy powód przejęcia Naughty Dog przez Sony. Współzałożyciel podzielił się informacjami

We wpisie Andrew Gavina w serwisie Linkedin czytamy, że głównym powodem były rosnące koszty. Na początku istnienia Naughty Dog koszty takiej działalności były znacznie mniejsze niż obecnie, więc zyski z poprzednich projektów bez problemu wystarczały do stworzenia następnych. Po braku takiej możliwości zdecydowano się na sprzedanie firmy Sony, które wciąż zajmuje się jej dalszym rozwojem.

Na koniec przypomnijmy, że Naughty Dog pod kontrolą Sony wyprodukowało między innymi takie serie, jak The Last of Us oraz Uncharted. Możliwe, że bez przejęcia wymienione produkcje nie powstałyby.