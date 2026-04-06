Poznaliśmy datę premiery zestawu Pokemon Trading Card Game na 30-lecie serii

Czeka nas wiele atrakcji.

The Pokemon Company oficjalnie potwierdziło szczegóły dotyczące japońskiej premiery nadchodzącego dodatku uświetniającego 30. rocznicę powstania gry karcianej. Zestaw, zatytułowany 30th Celebration, ma być jednym z najważniejszych wydarzeń dla kolekcjonerów i graczy w 2026 roku. Pokemon Trading Card Game – szczegóły wydania zestawu Premiera rocznicowego zestawu do Pokemon Trading Card Game odbędzie się w Japonii 16 września. Choć oficjalna data dla rynków zachodnich nie została jeszcze podana, spodziewany jest jednoczesny debiut na całym świecie. Booster packi w wersji japońskiej będą zawierać 6 kart (zamiast standardowych 5), a każda karta w paczce będzie wykonana w technologii holofoil.

Zestaw 30th Celebration wprowadza szereg nowości, które mają wyróżnić go na tle standardowych dodatków. Wprowadzi on zupełnie nową rzadkość kart. Pierwszymi potwierdzonymi Pokemonami w tej wersji są Pikachu, Mew oraz Mewtwo. Podobnie jak zestaw Celebrations z 2021 roku, nowa edycja będzie zawierać podzbiór z przedrukami kultowych kart. Potwierdzono już obecność: Pikachu & Zekrom GX (z dodatku Team Up)

Solgaleo GX (z Sun and Moon Base Set)

Lugia (z klasycznego dodatku Aquapolis)

GramTV przedstawia:

Równolegle z premierą głównego zestawu, do sprzedaży trafi Premium Deck Set: Espeon & Umbreon. Będą to gotowe do gry talie skupione na popularnych ewolucjach Eevee. Przewiduje się, że karty przewodnie tych talii również otrzymają nową, jubileuszową rzadkość. Rok 30-lecia Pokemon TCG jest niezwykle intensywny. W styczniu odbędzie się premiera Ascended Heroes – największego zestawu w historii gry. Marzec minie nam z Perfect Order – będzie to pierwszy mniejszy dodatek skupiony na rozgrywkach turniejowych. Po premierze jubileuszowej, planowany jest dodatek Chaos Rising, który wprowadzi nową kartę Mega Greninja ex. Fani gry cyfrowej Pokémon TCG Live również mogą liczyć na liczne bonusy, w tym darmowe paczki i talie udostępniane w ramach świętowania rocznicy. Aktualizacja Pokemon Home. Wsparcie dla Legends Z-A i połączenie z Pokemon Champions

