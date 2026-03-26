Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG Pocket już dostępne. Dodatek Mega Shine wprowadza błyszczące Pokemony

Fani gry Pokemon TCG Pocket mogą już sięgnąć po najnowsze rozszerzenie. Dodatek zatytułowany Mega Shine jest już dostępny i wprowadza do gry kolekcjonerskiej całą gamę błyszczących Pokemonów oraz nowe wydarzenia, które potrwają do końca kwietnia.

Nowy dodatek do Pokemon TCG Pocket wprowadza Shiny Pokemony

Największą atrakcją dodatku są nowe warianty Shiny, w tym potężne Mega Gengar ex oraz Mega Charizard X ex. Do kolekcji dołączają również inne błyszczące Pokemony, takie jak Pineco, Ponyta, Zorua czy Dragonair. Twórcy zapowiedzieli także dodatkowe elementy do eksponowania kolekcji. Już 31 marca 2026 roku w grze pojawią się nowe bindery oraz tablice ekspozycyjne, które pozwolą graczom prezentować ulubione karty i ilustracje.