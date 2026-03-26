Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG Pocket już dostępne. Dodatek Mega Shine wprowadza błyszczące Pokemony

Właśnie zadebiutował nowy dodatek do mobilnej karcianki Pokemon Trading Card Game Pocket.
Fani gry Pokemon TCG Pocket mogą już sięgnąć po najnowsze rozszerzenie. Dodatek zatytułowany Mega Shine jest już dostępny i wprowadza do gry kolekcjonerskiej całą gamę błyszczących Pokemonów oraz nowe wydarzenia, które potrwają do końca kwietnia.
Nowy dodatek do Pokemon TCG Pocket wprowadza Shiny Pokemony
Największą atrakcją dodatku są nowe warianty Shiny, w tym potężne Mega Gengar ex oraz Mega Charizard X ex. Do kolekcji dołączają również inne błyszczące Pokemony, takie jak Pineco, Ponyta, Zorua czy Dragonair. Twórcy zapowiedzieli także dodatkowe elementy do eksponowania kolekcji. Już 31 marca 2026 roku w grze pojawią się nowe bindery oraz tablice ekspozycyjne, które pozwolą graczom prezentować ulubione karty i ilustracje.
Wraz z premierą rozszerzenia zaplanowano serię wydarzeń, które potrwają w marcu i kwietniu:
Koniec marca – początek kwietnia: wydarzenie Mega Shine Emblem Event, w którym gracze zdobędą specjalne emblematy do profilu oraz nagrody za wykonywanie misji
Początek kwietnia: Community Week z zadaniami związanymi z wymianą kart i dodatkowymi nagrodami, w tym akcesoriami
Połowa kwietnia: Slowpoke Drop Event z walkami solo i kartami promocyjnymi z serii Promo Pack B Vol. 6
Połowa – koniec kwietnia: wydarzenie Wonder Pick, w którym do zdobycia będą promocyjne karty Gastly i Wigglytuff oraz dodatkowe nagrody za misje
Rozszerzenie Mega Shine to kolejny krok w rozwoju Pokemon TCG Pocket, który ma zachęcić graczy do rozbudowy swoich kolekcji i udziału w nowych aktywnościach. Twórcy liczą, że błyszcząca aktualizacja spotka się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności, a wstępne sygnały sugerują, że był to całkiem niezły ruch.
Z okazji premiery dodatku Mega Shine, twórcy udostępnili zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej:
