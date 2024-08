Poznaliśmy datę premiery Metal Hellsinger na VR. Piekielna przygoda w wirtualnej rzeczywistości

Metal: Hellsinger VR to w pełni przerobiona wersja cieszącej się uznaniem strzelanki rytmicznej, która przeprowadzi cię przez piekielne płomienie, dając ci do dyspozycji arsenał diabelskich broni. Poruszaj się, biegaj, celuj w VR i poczuj, jak znika czas. Korzystaj z funkcji znanych z oryginalnej wersji gry, w tym pełnej epickiej kampanii, poziomu trudności Arcydiabeł, wyzwań Udręki i trybu asysty rytmicznej – w nowej wersji opracowanej specjalnie na VR. – czytamy w opisie gry Metal Hellsinger VR.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów cięższych brzmień. Gracze, którzy zdecydują się na zamówienie Metal Hellsinger VR w ramach przedsprzedaży mogą liczyć na darmowe DLC: Dream of the Beast. Dodatek zapewnia dwa dodatkowe kawałki muzyczne, wyjątkową broń, a także skórki z efektami pasywnymi. Ukazał się również nowy zwiastun, który znajduje się na dole wiadomości.

Jeśli zaś chodzi o ścieżkę dźwiękową, znaleźli się na niej między innymi Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) i Alissa White-Gluz (Arch Enemy). Wspomniane wyżej rozszerzenie Dream of the Beast wprowadza dodatkowo utwory Cristiny Scabbii (Lacuna Coil) i Willa Ramosa (Lorna Shore), a także broń The Red Right Hand.

Przypomnijmy więc raz jeszcze, że Metal Hellsinger VR możemy już zamówić w przedsprzedaży na platformie Meta, Steam oraz w PS Store. Tytuł zadebiutuje na Meta Quest 2 i 3 oraz Meta Quest Pro już 26 września, a na Steam i PSVR 2 tydzień później, czyli 3 października 2024 roku.