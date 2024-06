MudRunner VR już dostępny. Ekstremalna jazda terenowa w wirtualnej rzeczywistości

MudRunner VR debiutuje na platformie Meta Quest. Pierwsze opinie graczy są już dostępne

Na platformie Meta Quest zadebiutował już MudRunner VR. Gra od twórców produkcji takich jak SnowRunner czy Expeditions: A MudRunner Game trafiła tym razem do wirtualnej rzeczywistości, oferując jeszcze ciekawsze doświadczenia podczas ekstremalnej jazdy terenowej. Symulator dostępny jest na Meta Quest 2, Meta Quest 3 oraz Meta Quest Pro.

Pierwsi gracze ocenili już produkcję i wszystko wskazuje na to, że MudRunner VR zaliczył naprawdę udany start. 5 na 5 gwiazdek postanowiło wystawić grze aż 74% użytkowników Meta Quest. Zainteresowani w dużej mierze zachwalają tytuł, a w pozytywny sposób uwagę ma zwracać między innymi grafika, dźwięk oraz fizyka. Niektórzy zauważają jednak, że pojawiają się pewne problemy z optymalizacją. Nie brakuje również zastrzeżeń co do braku płynnej lokomocji.