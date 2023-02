Poznaliśmy datę premiery Hellcard, nowej gry twórców genialnego Book of Demons

Jeśli podobało Wam się Book of Demons, to obok Hellcard nie możecie przejść obojętnie.

Pamiętacie ekipę Thing Trunk? Polskie studio wydało w 2018 roku rewelacyjne Book of Demons. Już wkrótce będziecie mogli sprawdzić ich najnowszą grę. Deweloperzy poinformowali, że Hellcard zadebiutuje na Steam już 16 lutego. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Hellcard już wkrótce dostępne w Early Access

Należy zaznaczyć, że Hellcard będzie dostępne w ramach Early Access. Warto dodać, że grę już teraz możecie przetestować zupełnie za darmo. Twórcy udostępnili prolog, który pobierzecie bezpośrednio ze strony Steam.



„Hellcard jest kooperacyjną grą karcianą, roguelikem i deckbuilderem w jednym, z trybem Singleplayer lub dla wielu graczy. Akcja toczy się w papierowych podziemiach znanych z Book of Demons, jednak tym razem gra oparta jest na budowaniu talii kart i na dynamicznych turowych potyczkach” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na szczęście twórcy nie zrezygnowali ze swojej wizytówki, czyli cudownej oprawy graficznej. Stylistyka pozostała bez zmian, co z pewnością jest ogromnym atutem. Tym razem będziemy mieć jednak do czynienia z taktyczną karcianką. Twórcy zapewniają, że udało im się urozmaicić sprawdzoną formułę o kilka ciekawych mechanik.



Według wstępnych zapewnień Hellcard ma spędzić w Early Access minimum rok. Miejmy nadzieję, że czas potrzebny na doszlifowanie produkcji zaprocentuje. Jeśli dzieło autorstwa Thing Trunk Was zaintrygowało, to już teraz możecie dodać grę do swojej listy życzeń.