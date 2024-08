Poznaliśmy datę premiery Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged. Klasyk z lat 90. powraca w odnowionej wersji. Jest zwiastun

Revolution Software ogłosiło datę premiery Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged. Gra zostanie wydana na komputery oraz konsole nowej generacji.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged to kompletny remake oryginalnej gry. Gracze dołączą do George'a i Nico w ich ekscytującej podróży dookoła świata. Odwiedzimy ulice Paryża, tajemnicze góry Syrii, słoneczne plaże Hiszpanii i wiele innych pięknych miejsc.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged na zwiastunie ujawniającym datę premiery

Twórcy reedycji przemalowali wszystkie tła z grafik pierwotnie narysowanych przez grafików z zespołu Dona Blootha. Co więcej, duszki zostały ożywione. I to nie wszystko. Ulepszono także dźwięk, aby zapewnić nowy poziom wierności dialogom i legendarnej ścieżce dźwiękowej skomponowanej przez zmarłego, wielkiego mistrza, Barringtona Phelounga.