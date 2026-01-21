Poznajcie wszystkich "bossów" w RIDE 6. Legendy wyścigów zapewnią nam sporo adrenaliny

W najnowszej odsłonie gry RIDE 6 zmierzymy się z wyścigowymi legendami w swoich kategoriach. Przedstawiamy kim są Ci zawodnicy.

Twórcy RIDE 6 w ostatnim zwiastunie zaprezentowali dziesięciu legendarnych zawodników motocyklowych, którzy pojawią się w trybie kariery. Produkcja studia Milestone pozwoli graczom zmierzyć się z ikonami motorsportu na dwóch kołach w wielu różnych dyscyplinach, od wyścigów drogowych i torowych, przez supermoto, aż po jazdę terenową. Z tymi zawodnikami zmierzycie się w RIDE 6 Ride 6 ma zaoferować karierę w festiwalowym stylu znanym z serii Forza Horizon i The Crew Motorfest, a na zawartość gry złoży się 340 motocykli, 45 torów oraz po raz pierwszy w historii serii off-road. Zasada zabawy jest prosta: pokonując daną legendę w bezpośrednim pojedynku w jej specjalizacji, gracze będą mogli zdobyć jej charakterystyczny sprzęt wyścigowy (kask, kombinezon, buty itp.) oraz motocykl w malowaniu jednoznacznie kojarzonym z karierą danego zawodnika. Przedstawiamy wszystkich motocyklistów z którymi będziemy musieli zmierzyć się w walce o bycie najszybszym.

Troy Bayliss Troy Bayliss to trzykrotny mistrz świata World Superbike, który w trakcie kariery odniósł 52 zwycięstwa. Australijczyk dość późno rozpoczął ściganie na poziomie krajowym, bowiem dopiero w wieku 26 lat, ale już rok później przenieniósł się do brytyjskich mistrzostw z zespołem Ducati. Po trudnym debiucie sięgnął po tytuł w 1999 roku, a następnie awansował na arenę międzynarodową. Na koncie Baylissa znalazły się mistrzostwa świata w latach 2001, 2006 i 2008. Jego epizod w MotoGP był rozczarowujący, choć paradoksalnie jedyne zwycięstwo odniósł w jednorazowym starcie w Walencji z dziką kartą, który okazał się jego ostatnim wyścigiem w tej klasie. Casey Stoner Casey Stoner to kolejny Australijczyk, który nie przeciągał swojej kariery na szczycie. W ciągu siedmiu sezonów w MotoGP zdobył dwa tytuły mistrzowskie z dwoma różnymi producentami (Ducati i Honda) oraz 38 zwycięstw. Jego skuteczność była szalenie imponująca. Wygrał ponad jedną trzecią wyścigów, w których startował, co daje mu lepszy współczynnik zwycięstw niż osiągnął legendarny Valentino Rossi. Po sezonie 2012 naznaczonym kontuzjami, Stoner zakończył karierę w wieku zaledwie 26 lat, tłumacząc decyzję wypaleniem i utratą pasji do ścigania, na co wpłynęły także kontrowersyjne zmiany w regulaminie serii. James Toseland James Toseland rozpoczynał od motocrossu, lecz szybko przeniósł się do wyścigów torowych, a następnie do mistrzostw świata Supersport. Postępy w tej klasie zapewniły mu awans do WorldSBK, gdzie w 2004 roku sięgnął po pierwszy z dwóch tytułów mistrzowskich. Przygoda z MotoGP w 2008 roku nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, podobnie jak powrót do WorldSBK w 2010. W 2011 roku Toseland, który przy okazji jest też utalentowanym pianistą i autorem piosenek, został zmuszony do zakończenia kariery z powodu poważnej kontuzji nadgarstka. Do dziś pozostaje najmłodszym mistrzem świata WorldSBK i regularnie pojawia się w padoku jako ekspert telewizyjny. Niccolo Canepa Kariera Niccolo Canepy na najwyższym poziomie nie obfitowała w sukcesy. Włoch nie wygrał ani jednego wyścigu w MotoGP, WorldSBK czy Moto2. Może się jednak pochwalić podium w MotoE oraz tytułem mistrza świata FIM Endurance World Championship z 2017 roku, zdobytym wspólnie z Davidem Checą, Mike’em Di Meglio i Lucasem Mahiasem. Okazuje się, że w przypadku wyścigów długodystansowych włoski motocyklista radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Peter Hickman Peter “Hicky” Hickman od dwóch dekad jest stałym bywalcem British Superbike Championship, gdzie odniósł siedem zwycięstw i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Prawdziwą legendą stał się jednak w wyścigach drogowych. Na Isle of Man TT wygrał 14 razy, w tym cztery wyścigi zarówno w 2022, jak i w 2023 roku. Jest również rekordzistą legendarnej trasy Snaefell Mountain Course, osiągając średnią 219,446 km/h w 2023 roku. Sukcesy odnosił także w Ulster GP i Macau GP. Jego plany na 2025 rok przerwał potężny wypadek podczas treningu na TT, po którym wraz z Daveyem Toddem, założył własny zespół 8Ten Racing.

Ian Hutchinson Sympatyczny zawodnik z Yorkshire to jeden z największych bohaterów Isle of Man TT. W 2010 roku ustanowił rekord, wygrywając pięć wyścigów w jednym tygodniu. Równie imponujący jest jego powrót po dramatycznych kontuzjach odniesionych w wyścigu British Supersport, gdy niemal stracił nogę. W 2015 roku Hutchinson odniósł trzy zwycięstwa na TT, mimo że korzystał z hamulca obsługiwanego kciukiem i zmieniał biegi prawą stopą. Kolejne kontuzje i udar w 2023 roku spowolniły jego karierę, ale w 2025 roku “Hutchy” wrócił do pełni sił i zapowiada się na poważnego kandydata do podium w sezonie 2026. Tyler O’Hara Tyler O’Hara to zawodnik związany z Indian Motorcycle i wielokrotny mistrz AMA, specjalizujący się w maszynach typu Bagger. Najgłośniej zrobiło się o nim dzięki rekordowi prędkości ustanowionemu na Bonneville Salt Flats, który wynosił 312,830 km/h na Indianie Challenger. Ten wyczyn nawiązuje do legendarnego osiągnięcia Burta Munro z 1967 roku, który na Indian Scout osiągnął 296,119 km/h. Jest to rekord, który do dziś pozostaje niepobity w swojej klasie. Guy Martin Guy Martin, znany dziś głównie jako gwiazda telewizji i różnego rodzaju dokumentów, w czasach świetności był uznawany za najszybszego zawodnika, który nigdy nie wygrał Isle of Man TT. Mechanik ciężarówek z Lincolnshire regularnie stawał na podium, lecz jego karierę przyćmiła dominacja Johna McGuinnessa, Iana Hutchinsona i Michaela Dunlopa. Sukcesy odnosił w innych wyścigach drogowych, a jego medialna kariera nabrała rozpędu po filmie TT3D: Closer to the Edge z 2011 roku. Thomas Chareyre Legenda Supermoto, Thomas Chareyre, trafił do RIDE 6 dzięki swoim niezwykłym osiągnięciom w postaci ośmiu tytułów mistrza świata Supermoto na przestrzeni 22 lat kariery. Do tego dołożył trzy mistrzostwa Europy oraz osiem tytułów mistrza Francji. Zawodnik, otwarcie nazywany “Legendą”, zakończył karierę w 2024 roku. Skyler Howes Amerykanin Skyler Howes ma za sobą już osiem startów w Rajdzie Dakar. Ostatnio potwierdził swój potencjał, zajmując czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i odnosząc pierwsze zwycięstwo etapowe w historii swoich startów. Charakterystyczny zawodnik z Kalifornii ścigał się dla fabrycznych zespołów Husqvarny, KTM-a i Hondy, specjalizując się w rajdach terenowych i konsekwentnie budując doświadczenie w najtrudniejszych off-roadowych imprezach świata. Obecność tak zróżnicowanej grupy legend pokazuje, że RIDE 6 zaoferuje graczom unikalną, przekrojową podróż przez historię wyścigów na dwóch kołach i może to być jeden z atutów nadchodzącej produkcji studia Milestone.