Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznajcie wszystkich "bossów" w RIDE 6. Legendy wyścigów zapewnią nam sporo adrenaliny

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/21 20:00
0
0

W najnowszej odsłonie gry RIDE 6 zmierzymy się z wyścigowymi legendami w swoich kategoriach. Przedstawiamy kim są Ci zawodnicy.

Twórcy RIDE 6 w ostatnim zwiastunie zaprezentowali dziesięciu legendarnych zawodników motocyklowych, którzy pojawią się w trybie kariery. Produkcja studia Milestone pozwoli graczom zmierzyć się z ikonami motorsportu na dwóch kołach w wielu różnych dyscyplinach, od wyścigów drogowych i torowych, przez supermoto, aż po jazdę terenową.

RIDE 6
RIDE 6

Z tymi zawodnikami zmierzycie się w RIDE 6

Ride 6 ma zaoferować karierę w festiwalowym stylu znanym z serii Forza Horizon i The Crew Motorfest, a na zawartość gry złoży się 340 motocykli, 45 torów oraz po raz pierwszy w historii serii off-road. Zasada zabawy jest prosta: pokonując daną legendę w bezpośrednim pojedynku w jej specjalizacji, gracze będą mogli zdobyć jej charakterystyczny sprzęt wyścigowy (kask, kombinezon, buty itp.) oraz motocykl w malowaniu jednoznacznie kojarzonym z karierą danego zawodnika. Przedstawiamy wszystkich motocyklistów z którymi będziemy musieli zmierzyć się w walce o bycie najszybszym.

Troy Bayliss
Troy Bayliss

Troy Bayliss

Troy Bayliss to trzykrotny mistrz świata World Superbike, który w trakcie kariery odniósł 52 zwycięstwa. Australijczyk dość późno rozpoczął ściganie na poziomie krajowym, bowiem dopiero w wieku 26 lat, ale już rok później przenieniósł się do brytyjskich mistrzostw z zespołem Ducati. Po trudnym debiucie sięgnął po tytuł w 1999 roku, a następnie awansował na arenę międzynarodową. Na koncie Baylissa znalazły się mistrzostwa świata w latach 2001, 2006 i 2008. Jego epizod w MotoGP był rozczarowujący, choć paradoksalnie jedyne zwycięstwo odniósł w jednorazowym starcie w Walencji z dziką kartą, który okazał się jego ostatnim wyścigiem w tej klasie.

Casey Stoner
Casey Stoner

Casey Stoner

Casey Stoner to kolejny Australijczyk, który nie przeciągał swojej kariery na szczycie. W ciągu siedmiu sezonów w MotoGP zdobył dwa tytuły mistrzowskie z dwoma różnymi producentami (Ducati i Honda) oraz 38 zwycięstw. Jego skuteczność była szalenie imponująca. Wygrał ponad jedną trzecią wyścigów, w których startował, co daje mu lepszy współczynnik zwycięstw niż osiągnął legendarny Valentino Rossi. Po sezonie 2012 naznaczonym kontuzjami, Stoner zakończył karierę w wieku zaledwie 26 lat, tłumacząc decyzję wypaleniem i utratą pasji do ścigania, na co wpłynęły także kontrowersyjne zmiany w regulaminie serii.

James Toseland
James Toseland

James Toseland

James Toseland rozpoczynał od motocrossu, lecz szybko przeniósł się do wyścigów torowych, a następnie do mistrzostw świata Supersport. Postępy w tej klasie zapewniły mu awans do WorldSBK, gdzie w 2004 roku sięgnął po pierwszy z dwóch tytułów mistrzowskich. Przygoda z MotoGP w 2008 roku nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, podobnie jak powrót do WorldSBK w 2010. W 2011 roku Toseland, który przy okazji jest też utalentowanym pianistą i autorem piosenek, został zmuszony do zakończenia kariery z powodu poważnej kontuzji nadgarstka. Do dziś pozostaje najmłodszym mistrzem świata WorldSBK i regularnie pojawia się w padoku jako ekspert telewizyjny.

Niccolo Canepa
Niccolo Canepa

Niccolo Canepa

Kariera Niccolo Canepy na najwyższym poziomie nie obfitowała w sukcesy. Włoch nie wygrał ani jednego wyścigu w MotoGP, WorldSBK czy Moto2. Może się jednak pochwalić podium w MotoE oraz tytułem mistrza świata FIM Endurance World Championship z 2017 roku, zdobytym wspólnie z Davidem Checą, Mike’em Di Meglio i Lucasem Mahiasem. Okazuje się, że w przypadku wyścigów długodystansowych włoski motocyklista radzi sobie naprawdę bardzo dobrze.

Peter Hickman
Peter Hickman

Peter Hickman

Peter “Hicky” Hickman od dwóch dekad jest stałym bywalcem British Superbike Championship, gdzie odniósł siedem zwycięstw i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Prawdziwą legendą stał się jednak w wyścigach drogowych. Na Isle of Man TT wygrał 14 razy, w tym cztery wyścigi zarówno w 2022, jak i w 2023 roku. Jest również rekordzistą legendarnej trasy Snaefell Mountain Course, osiągając średnią 219,446 km/h w 2023 roku. Sukcesy odnosił także w Ulster GP i Macau GP. Jego plany na 2025 rok przerwał potężny wypadek podczas treningu na TT, po którym wraz z Daveyem Toddem, założył własny zespół 8Ten Racing.

Ian Hutchinson
Ian Hutchinson

GramTV przedstawia:

Ian Hutchinson

Sympatyczny zawodnik z Yorkshire to jeden z największych bohaterów Isle of Man TT. W 2010 roku ustanowił rekord, wygrywając pięć wyścigów w jednym tygodniu. Równie imponujący jest jego powrót po dramatycznych kontuzjach odniesionych w wyścigu British Supersport, gdy niemal stracił nogę. W 2015 roku Hutchinson odniósł trzy zwycięstwa na TT, mimo że korzystał z hamulca obsługiwanego kciukiem i zmieniał biegi prawą stopą. Kolejne kontuzje i udar w 2023 roku spowolniły jego karierę, ale w 2025 roku “Hutchy” wrócił do pełni sił i zapowiada się na poważnego kandydata do podium w sezonie 2026.

Tyler O’Hara
Tyler O’Hara

Tyler O’Hara

Tyler O’Hara to zawodnik związany z Indian Motorcycle i wielokrotny mistrz AMA, specjalizujący się w maszynach typu Bagger. Najgłośniej zrobiło się o nim dzięki rekordowi prędkości ustanowionemu na Bonneville Salt Flats, który wynosił 312,830 km/h na Indianie Challenger. Ten wyczyn nawiązuje do legendarnego osiągnięcia Burta Munro z 1967 roku, który na Indian Scout osiągnął 296,119 km/h. Jest to rekord, który do dziś pozostaje niepobity w swojej klasie.

Guy Martin
Guy Martin

Guy Martin

Guy Martin, znany dziś głównie jako gwiazda telewizji i różnego rodzaju dokumentów, w czasach świetności był uznawany za najszybszego zawodnika, który nigdy nie wygrał Isle of Man TT. Mechanik ciężarówek z Lincolnshire regularnie stawał na podium, lecz jego karierę przyćmiła dominacja Johna McGuinnessa, Iana Hutchinsona i Michaela Dunlopa. Sukcesy odnosił w innych wyścigach drogowych, a jego medialna kariera nabrała rozpędu po filmie TT3D: Closer to the Edge z 2011 roku.

Thomas Chareyre
Thomas Chareyre

Thomas Chareyre

Legenda Supermoto, Thomas Chareyre, trafił do RIDE 6 dzięki swoim niezwykłym osiągnięciom w postaci ośmiu tytułów mistrza świata Supermoto na przestrzeni 22 lat kariery. Do tego dołożył trzy mistrzostwa Europy oraz osiem tytułów mistrza Francji. Zawodnik, otwarcie nazywany “Legendą”, zakończył karierę w 2024 roku.

Skyler Howes
Skyler Howes

Skyler Howes

Amerykanin Skyler Howes ma za sobą już osiem startów w Rajdzie Dakar. Ostatnio potwierdził swój potencjał, zajmując czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i odnosząc pierwsze zwycięstwo etapowe w historii swoich startów. Charakterystyczny zawodnik z Kalifornii ścigał się dla fabrycznych zespołów Husqvarny, KTM-a i Hondy, specjalizując się w rajdach terenowych i konsekwentnie budując doświadczenie w najtrudniejszych off-roadowych imprezach świata.

Obecność tak zróżnicowanej grupy legend pokazuje, że RIDE 6 zaoferuje graczom unikalną, przekrojową podróż przez historię wyścigów na dwóch kołach i może to być jeden z atutów nadchodzącej produkcji studia Milestone.

Źródło:https://traxion.gg/ride-6s-legends-explained/

Tagi:

News
wyścigi
Milestone
Wyścigowe
motocykle
Motocykliści
motocykl
wyścigi motocyklowe
simcade
symulator motocyklowy
wyścigi długodystansowe
wyścigi endurance
Ride 6
zawodnik
zawodnicy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112