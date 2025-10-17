Poznajcie Regisa z czwartego sezonu Wiedźmina. Komentarze nie zostawiają suchej nitki na Netflixie: „Czy to żart?”

Już pod koniec października na Netflixie zadebiutuje czwarty sezon Wiedźmina. Netflix postanowił promować swój serial nowym materiałem, który ma przybliżyć postać Regisa, w którego wciela się Laurence Fishburne. Wybór tego aktora do tej roli od samego początku wzbudzało sporo kontrowersji i chociaż od ogłoszenia castingu minęło już sporo czasu, to widzowie nadal wyrażają swój sprzeciw wobec tak daleko idącym zmianom względem książek Andrzeja Sapkowskiego.

Wiedźmin – zwiastun Regisa wywołał kontrowersje

W ubiegłym tygodniu platforma wypuściła pełny zwiastun nowych odcinków Wiedźmina, a teraz do sieci trafił specjalny materiał, który prezentuje fragment serialu, w którym Geralt spotyka na szlaku słynnego wampira. Fani podkreślają, że zarówno wygląd, jak i głos Fishburne’a zupełnie nie pasuje do melancholijnego charakteru wampira w książkowej sadze. W komentarzach pod materiałem pojawiło się sporo krytycznych głosów.