Poziomy mocy w Dragon Ballu są już legendarne. Okazuje się jednak, że potrafią mocno podzielić fanów

Dragon Ball przyczynił się do spopularyzowania wielu elementów, które dziś są znakami rozpoznawczymi anime. Widowiskowe walki wręcz, liczne transformacje bohaterów, aż po głośne wykrzykiwanie nazw ataków przed ich wykonaniem. Wpływu serii Akiry Toriyamy na gatunek shōnen nie da się przecenić, bowiem to właśnie dzięki niej zyskał globalną popularność. Bywają jednak momenty, gdzie nawet ikoniczne fragmenty serii są przyczyną konfliktów.

Poziomy mocy w Dragon Ball – mają sens czy nie?

Jednym z charakterystycznych elementów Dragon Balla Z były poziomy mocy, czyli system liczbowego określania siły postaci, który pojawił się w sadze Saiyan i Namek. Saiyanie traktowali je bardzo poważnie, a Frieza wprowadził do gry absurdalnie wysokie wartości, które zdominowały wcześniejsze standardy. Co jednak ważne, Toriyama porzucił ten koncept po pokonaniu Friezy i nigdy więcej do niego nie wrócił.