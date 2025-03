Powstawała growa adaptacja jednej z najważniejszych powieści science fiction. Po 27 latach odnaleziono demo

Demo dostępne jest do pobrania dla każdego chętnego.

Książka 1984 autorstwa George’a Orwella jest jedną z najbardziej znanych publikacji z gatunku science fiction. Z motywu futurystycznej dystopii stworzonej przez Orwella korzystało wiele dzieł filmowych, ale również gier. Okazuje się, że w latach dziewięćdziesiątych pracowano nawet nad grą, która była silnie inspirowana powieścią. Projekt Big Brother na długie lata przepadł, ale niespodziewany zostało odkryte jego demo, które trafiło już do sieci.

Big Brother – gra inspirowana 1984 George’a Orwella odnaleziona po 27 latach

Gra nigdy nie została ukończona, ale w 4 stycznia 1999 roku na płytę CD została wypalona wersja demo, która przedstawia kilka lokacji, po których można się swobodnie poruszać. Big Brother miało być pierwszoosobową grą przygodową, którą tworzyło studio MediaX. Firma znana była z multimedialnych projektów, w tym Promised Land zespołu Queensryche oraz interaktywnej biografii On the Road with BB King.