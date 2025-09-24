Disney wrzuca remake kultowego thrillera prosto na streaming. To porażka?

Jeśli streaming staje się czasami dla wytwórni przestrzenią “drugiego sortu”, to właśnie mamy tego kolejny dowód.
Disney+ szykuje na październik premierę remake’u The Hand That Rocks the Cradle – thrillera, który w latach 90. (pt. Ręka nad kołyską) uchodził za kiczowatą perełkę. Już wkrótce premiera nowej wersji, a tak wygląda zwiastun produkcji.
Nowa Ręka nad kołyską – zobacz zwiastun
Film opowiada historię kobiety, która pod pozorem pracy jako opiekunka dzieci wkracza w życie pewnej rodziny. Za fasadą troskliwej niani skrywa jednak własny plan – chce przejąć nie tylko dzieci, ale także męża swojej pracodawczyni.
W nowych rolach wystąpią Maika Monroe (Kod zła) i Mary Elizabeth Winstead. Reżyserią zajęła się Michelle Garza Cervera (Huesera), a scenariusz przygotował Micah Bloomberg (The Report). Produkcja zakończyła się w marcu, a jej premiera odbędzie się już 22 października na Disney+. Film nie trafi do kin, co jest rzadkością w przypadku tego typu projektów. Trudno ocenić, czy film od początku był tam kierowany, czy może wytwórnia w pewnym momencie straciła wiarę w jego potencjał komerycyjny.
GramTV przedstawia:
Oryginał z 1992 roku w reżyserii Curtisa Hansona (twórcy 8. Mili i Tajemnic Los Angeles) był jednym z charakterystycznych thrillerów lat 90. – przesadny i kiczowaty, ale dzięki temu zapadający w pamięć. Rebecca De Mornay w roli „nianii z piekła rodem” stworzyła kreację, która do dziś uchodzi za kultową. Jak zadziała nowa wersja? Przekonamy się wkrótce.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!