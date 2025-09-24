Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney wrzuca remake kultowego thrillera prosto na streaming. To porażka?

Jeśli streaming staje się czasami dla wytwórni przestrzenią “drugiego sortu”, to właśnie mamy tego kolejny dowód.

Disney+ szykuje na październik premierę remake’u The Hand That Rocks the Cradle – thrillera, który w latach 90. (pt. Ręka nad kołyską) uchodził za kiczowatą perełkę. Już wkrótce premiera nowej wersji, a tak wygląda zwiastun produkcji.

The Hand That Rocks the Cradle
The Hand That Rocks the Cradle

Nowa Ręka nad kołyską – zobacz zwiastun

Film opowiada historię kobiety, która pod pozorem pracy jako opiekunka dzieci wkracza w życie pewnej rodziny. Za fasadą troskliwej niani skrywa jednak własny plan – chce przejąć nie tylko dzieci, ale także męża swojej pracodawczyni.

W nowych rolach wystąpią Maika Monroe (Kod zła) i Mary Elizabeth Winstead. Reżyserią zajęła się Michelle Garza Cervera (Huesera), a scenariusz przygotował Micah Bloomberg (The Report). Produkcja zakończyła się w marcu, a jej premiera odbędzie się już 22 października na Disney+. Film nie trafi do kin, co jest rzadkością w przypadku tego typu projektów. Trudno ocenić, czy film od początku był tam kierowany, czy może wytwórnia w pewnym momencie straciła wiarę w jego potencjał komerycyjny.

Oryginał z 1992 roku w reżyserii Curtisa Hansona (twórcy 8. Mili i Tajemnic Los Angeles) był jednym z charakterystycznych thrillerów lat 90. – przesadny i kiczowaty, ale dzięki temu zapadający w pamięć. Rebecca De Mornay w roli „nianii z piekła rodem” stworzyła kreację, która do dziś uchodzi za kultową. Jak zadziała nowa wersja? Przekonamy się wkrótce.

