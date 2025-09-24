Disney wrzuca remake kultowego thrillera prosto na streaming. To porażka?

Jeśli streaming staje się czasami dla wytwórni przestrzenią “drugiego sortu”, to właśnie mamy tego kolejny dowód.

Disney+ szykuje na październik premierę remake’u The Hand That Rocks the Cradle – thrillera, który w latach 90. (pt. Ręka nad kołyską) uchodził za kiczowatą perełkę. Już wkrótce premiera nowej wersji, a tak wygląda zwiastun produkcji.

Nowa Ręka nad kołyską – zobacz zwiastun

Film opowiada historię kobiety, która pod pozorem pracy jako opiekunka dzieci wkracza w życie pewnej rodziny. Za fasadą troskliwej niani skrywa jednak własny plan – chce przejąć nie tylko dzieci, ale także męża swojej pracodawczyni.