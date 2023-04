Powstanie John Wick 5? Reżyser Chad Stahelski jest otwarty na propozycje

Chad Stahelski nie ukrywa, że jeśli jemu lub komuś zaangażowanemu w projekt przyjdzie na myśl pomysł na kontynuację serii o Johnie Wicku to jest zdecydowanie zainteresowany jej reżyserowaniem. Filmowiec nie ukrywa, że entuzjastyczne reakcje widzów bardzo zachęciły go do przemyślenia takiego przedsięwzięcia.

Powstanie John Wick 5?

To czy kolejny John Wick rzeczywiście powstanie w dużej mierze zależy także od nastawienia Keanu Reevesa, bo to on jest paliwem dla tej serii filmów. Producenci, póki co nie wykazują takiego zapału jak reżyser. Producent filmu - Basil Iwanyk – co prawda zasugerował, że ekipa jest gotowa nakręcić kolejny film, chociaż dał jasno do zrozumienia, że ​​niejednoznaczne zakończenie czwartej części może być odpowiednim finałem serii.