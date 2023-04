Twórcy serialu The Last of Us znaleźli plenery do zdjęć do drugiego sezonu

Twórcy serialu zakończyli poszukiwania plenerów do zdjęć do drugiego sezonu The Last of Us. Podobnie jak poprzednio, nie znajdują się one w USA.

Showrunnerzy serialu The Last of Us ujawnili, że znaleźli już odpowiednie miejsca, w których odbędą się zdjęcia do drugiego sezonu serialu. Mimo, że przygody Joela i Ellie rozgrywają się w Stanach Zjednoczonych, to bardzo niewiele z tego, co widzieliśmy, było w rzeczywistości usytuowane w tym kraju. Większość zdjęć do pierwszego sezonu nakręcono w regionie Alberta w Kanadzie, w okolicach Calgary i Edmonton. Wygląda na to, że filmowcy wybiorą się w te i kilka innych miejsc ponownie, kiedy zabiorą się za realizację zdjęć do drugiego sezonu.