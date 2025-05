Powstała nowa wersja jednego z najsłynniejszych filmów erotycznych w historii kina. Mimo rażąco niskich ocen już wkrótce zadebiutuje na VOD

Nowa wersja opowiada o Emmanuelle (Noémie Merlant), kontrolerce jakości luksusowej sieci hotelowej, która przybywa do Hongkongu, by znaleźć powód do zwolnienia Margot, kierowniczki tamtejszego hotelu. Jak wynika z opisu filmu, wkrótce kobieta sama zostaje wciągnięta w wir zmysłowych doświadczeń, odkrywając na nowo przyjemność i uczucie – również za sprawą tajemniczego klienta Keia (Jamie Campbell Bower). Co ciekawe, w filmie występują także Will Sharpe (Biały Lotos) i Naomi Watts (King Kong).