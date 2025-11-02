Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstał niskobudżetowy plagiat nowego Predatora. Takiego kosmicznego łowcy jeszcze nie widzieliście

Radosław Krajewski
2025/11/02 08:00
2
0

Wygląda kuriozalnie.

Wytwórnia The Asylum zaprezentowała oficjalny zwiastun swojego najnowszego filmu akcji science fiction zatytułowanego Predator Wastelands. Produkcja trafi na VOD już 4 listopada, a więc zaledwie kilka dni przed premierą konkurencyjnego projektu Predator: Strefa zagrożenia z Elle Fanning, który zadebiutuje 7 listopada.

Predator Wastelands

Predator Wastelands – zwiastun plagiatu nowego Predatora

Film w typowym dla studia stylu parodiuje kinowe hity, łącząc widowiskowe starcia, przerysowaną fabułę i niskobudżetową estetykę, która od lat stanowi znak rozpoznawczy The Asylum. Według oficjalnego opisu historia opowiada o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który trafia na spustoszoną Ziemię i staje do walki z brutalnymi watażkami terroryzującymi lokalną ludność. Wydarzenia niespodziewanie obracają się przeciwko ciemięzcom, gdy obcy wojownik zyskuje poparcie mieszkańców, którzy zaczynają postrzegać go jako wybawcę.

W zwiastunie widzimy dynamiczne sceny walki i starcia między tytułowym łowcą a armią jego przeciwników. Materiał sugeruje, że obcy stanie się symbolem oporu wobec brutalnej władzy i poprowadzi buntowników do ostatecznej konfrontacji z tyranem.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ryan Ebert, a w obsadzie znaleźli się m.in. David Chokachi, Johnny Ramey, Vanessa Zanardi, Amulya Ananth, L.A. Williams, Aaron Groben, Yaser Salamah, Mahek oraz Jeremiah A. Walker, który wciela się w tytułowego kosmicznego łowcę.

GramTV przedstawia:

Producentem filmu jest David Michael Latt, natomiast funkcję producenta wykonawczego pełni David Rimawi. Za realizację odpowiada niezależne studio The Asylum, znane z takich produkcji jak Sharknado, Z Nation czy Ape vs. Monster.

Jeżeli wolicie jednak poczekać na pełnoprawną nową odsłonę Predatora od Disneya, to film niedawno otrzymał pierwsze opinie. Wynik z nich, że to naprawdę udana produkcja dla fanów kosmicznego łowcy.

Źródło:https://www.comingsoon.net/movies/trailers/2053788-predator-wastelands-trailer-the-asylum-taking-aim-at-badlands

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
science fiction
Predator
sci-fi
plagiat
The Asylum
Predator: Badlands
Predator: Strefa zagrożenia
Predator Wastelands
Ryan Ebert
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:39
Grze napisał:

Trudno w to uwierzyć, ale czasami takie filmy za dwa grosze mają więcej ikry niż te hollywoodzkie politpoprawne szity...

Widziałem Sharknado. Dziękuję,  postoję.

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 08:26

Trudno w to uwierzyć, ale czasami takie filmy za dwa grosze mają więcej ikry niż te hollywoodzkie politpoprawne szity...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112