Powstał niskobudżetowy plagiat nowego Predatora. Takiego kosmicznego łowcy jeszcze nie widzieliście

Wytwórnia The Asylum zaprezentowała oficjalny zwiastun swojego najnowszego filmu akcji science fiction zatytułowanego Predator Wastelands. Produkcja trafi na VOD już 4 listopada, a więc zaledwie kilka dni przed premierą konkurencyjnego projektu Predator: Strefa zagrożenia z Elle Fanning, który zadebiutuje 7 listopada.
Predator Wastelands – zwiastun plagiatu nowego Predatora
Film w typowym dla studia stylu parodiuje kinowe hity, łącząc widowiskowe starcia, przerysowaną fabułę i niskobudżetową estetykę, która od lat stanowi znak rozpoznawczy The Asylum. Według oficjalnego opisu historia opowiada o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który trafia na spustoszoną Ziemię i staje do walki z brutalnymi watażkami terroryzującymi lokalną ludność. Wydarzenia niespodziewanie obracają się przeciwko ciemięzcom, gdy obcy wojownik zyskuje poparcie mieszkańców, którzy zaczynają postrzegać go jako wybawcę.
W zwiastunie widzimy dynamiczne sceny walki i starcia między tytułowym łowcą a armią jego przeciwników. Materiał sugeruje, że obcy stanie się symbolem oporu wobec brutalnej władzy i poprowadzi buntowników do ostatecznej konfrontacji z tyranem.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ryan Ebert, a w obsadzie znaleźli się m.in. David Chokachi, Johnny Ramey, Vanessa Zanardi, Amulya Ananth, L.A. Williams, Aaron Groben, Yaser Salamah, Mahek oraz Jeremiah A. Walker, który wciela się w tytułowego kosmicznego łowcę.
Producentem filmu jest David Michael Latt, natomiast funkcję producenta wykonawczego pełni David Rimawi. Za realizację odpowiada niezależne studio The Asylum, znane z takich produkcji jak Sharknado, Z Nation czy Ape vs. Monster.