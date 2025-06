Powstaje zupełnie nowa Wonder Woman w ramach DCU. Gal Gadot nie wróci do roli

James Gunn i Peter Safran oficjalnie potwierdzili, że DC Studios pracuje nad rebootem Wonder Woman. Jak potwierdza Variety będzie to zupełnie nowe otwarcie dla postaci. Z tego względu Gal Gadot nie powróci w roli Diany Prince.

Byłam otwarta na wszystko, o co mnie proszono. Ale nie mogłam nic zrobić, by popchnąć projekt do przodu. DC wyraźnie przechodzi transformację i rozumiem, że decyzje są teraz trudne.

Nowa Wonder Woman pozostaje obecnie bez obsady i zespołu kreatywnego. Fani postaci będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na razie dla studia priorytetowe są wcześniejsze premiery DCU, czyli Superman (11 lipca 2025) oraz Supergirl: Woman of Tomorrow z Milly Alcock (czerwiec 2026). W sierpniu wraca z kolei serial Peacemaker.

Gadot wystąpiła jako Wonder Woman w dwóch filmach w reżyserii Jenkins, jednak druga część – Wonder Woman 1984 – okazała się rozczarowaniem zarówno pod względem artystycznym, jak i finansowym. Krytycy często zarzucali aktorce brak charyzmy i ograniczony warsztat, co najprawdopodobniej również wpłynęło na decyzję o reboocie. Nowe DCU ma być zupełnie innym światem niż ten budowany wcześniej przez Zacka Snydera – a jego bohaterowie, także Wonder Woman, mają otrzymać zupełnie nowe twarze.