Powstaje serialowa adaptacja gry karcianej Exploding Kittens. Netflix pokazał zwiastun animacji

Odwieczny konflikt pomiędzy Niebem a Piekłem osiąga epickie rozmiary, gdy zarówno Bóg, jak i Diabeł zostają zesłani na Ziemię – w ciałach grubych kotów domowych.

Bóg i Diabeł jako grube koty w serialu animowanym Exploding Kittens

Exploding Kittens to serial animowany prowadzony przez Shane'a Kosakowskiego (You're the Worst, Teenage Bounty Hunters) i Matthew Inmana (twórcy gry karcianej Exploding Kittens i komiksów internetowych The Oatmeal).