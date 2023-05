Powstaje reboot Różowej Pantery. Kto wcieli się w kultową rolę inspektora Clouseau?

Seria Różowa Pantera rozrosła się przez lata w wielu kierunkach. Powstały filmy aktorskie i animowane oraz gry wideo. Oryginalne filmy, w których inspektorem był Peter Sellers, wyreżyserował Blake Edwards. W niektórych produkcjach rolę tę odtwarzał także Steve Martin.

Reżyserem nowego filmu ma być Jeff Fowler odpowiedzialny za Sonic the Hedgehog, a scenariusz przygotował Chris Bremner. Jak donosi The Hollywood Reporter jednym z najmocniejszych kandydatów do roli inspektora Clouseau jest w tej chwili Eddie Murphy. Aktor prowadzi właśnie rozmowy z wytwórnią.

MGM nakręci nową wersję przygód inspektora Clouseau, czyli powróci Różowa Pantera

Pierwsze przymiarki do powrotu Różowej Pantery rozpoczęły się już w 2014 roku. Jednak to nie oznacza, że od premiery dzieli nas mało czasu. Wręcz przeciwnie, film jest podobno wciąż we wczesnej fazie rozwoju.