Powstaje odpowiedź na Total War. Strategos zaoferuje bitwy 120 frakcji i ponad 200 jednostek

Jeżeli Total War: Pharaoh Was rozczarował i czekacie na ogłoszenie kolejnej odsłony cyklu od Creative Assembly, to powinniście zwrócić uwagę na niezależną grę Strategos, której premiery mamy doczekać się już w tym roku. W swoich założeniach będzie to produkcja podobna do Total War, ale bez mechanik ekonomii, czy polityki. W tytule Stategos Games będzie liczyć się wyłącznie bitwa na dużą skalę z udziałem wielotysięcznych armii.

Strategos – nowa gra oferująca wielkie bitwy na miarę Total War

W grze wcielimy się w dowódcę armii, który reprezentować będzie jedną ze 120 frakcji dostępnych w Strategos. Obok Rzymian, Persów, Macedończyków, pojawią się również Grecy, Spartiaci, Galowie, czy Germanie. Każda z frakcji będzie posiadać ponad 200 unikalnych jednostek do wykorzystania podczas starcia.