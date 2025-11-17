Powstaje nowy serial science fiction oparty na książce. Przełomowa produkcja już wywołuje masę kontrowersji

Wielu widzów zignoruje tę produkcję, chociaż ma być niezwykle realistyczna.

Indyjskie Studio Blo oraz amerykańskie Disruptor Studios połączyły siły przy nowej produkcji dokumentalnej zatytułowanej Alyssa Carson: Ready for Liftoff. Będzie to pierwszy międzynarodowy serial telewizyjny współtworzony przez indyjskie studio, w którym kluczową rolę odegra zaawansowana technologia sztucznej inteligencji. Alyssa Carson: Ready for Liftoff – serial stworzony za pomocą AI pokaże kolonizację Marsa Produkcja skupi się na historii Alyssy Carson, dwudziestoczteroletniej pasjonatki eksploracji kosmosu oraz astrobiolożki, która od najmłodszych lat przygotowuje się do zostania pionierką załogowej misji na Marsa. Twórcy zamierzają wykorzystać AI do stworzenia realistycznych wizualizacji życia człowieka na Czerwonej Planecie z perspektywy trzech etapów przyszłości. Serial pokaże możliwe oblicza kolonizacji za 10, 50 oraz 100 lat.

Co ciekawe, Alyssa Carson to prawdziwa osoba, której marzeniem jest zostać pierwszym człowiekiem na Marsie. W 2022 roku napisała książkę Ready for Liftoff: Becoming an Astronaut of the Mars Generation, w której opisała swoją bogatą już karierę, m.in. uczestnicząc w wielu kosmicznych obozach organizowanych przez NASA. W projekt zaangażowany jest zarówno zespół naukowców planetarnych, jak i specjaliści od technologii sztucznej inteligencji, którzy mają zadbać o wiarygodność naukową oraz filmową jakość produkcji. Celem przedsięwzięcia jest połączenie rozrywkowej narracji z rzetelną wiedzą i pokazanie, jak może wyglądać przyszłość ludzkości poza Ziemią. Współzałożyciel i dyrektor generalny Studio Blo, Dipankar Mukherjee, podkreśla przełomowy charakter projektu: To pierwsza indyjska współpraca oparta na produkcji telewizyjnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na poziomie międzynarodowym, łącząca studio z Indii z hollywoodzkim producentem. Jesteśmy niezwykle dumni z tego osiągnięcia. W Studio Blo od zawsze chcemy opowiadać historie, które inspirują i przekraczają granice, a ten projekt właśnie to robi.

Chad Greulach, producent wykonawczy oraz założyciel Disruptor Studios, zwraca uwagę na rewolucyjny charakter technologii użytej przy produkcji: Przeniesienie misji Alyssy Carson na ekran byłoby praktycznie niemożliwe bez Dipankara i zespołu Studio Blo. Ten projekt jest nie tylko przełomowy w swojej koncepcji, ale również udowodni twórcom na całym świecie, że AI nie jest zagrożeniem, lecz narzędziem, dzięki któremu można tworzyć sceny wcześniej zbyt drogie lub niewykonalne. Porozumienie między firmami wpisuje się w strategię rozszerzania działalności Studio Blo poza rynek lokalny. Dzięki temu Indie umacniają swoją pozycję w światowym ekosystemie technologiczno-filmowym, pokazując, że ich rozwiązania mogą wspierać najbardziej ambitne projekty audiowizualne i otwierać nowe ścieżki dla globalnej produkcji serialowej. Pozostaje jednak pytanie, co na to widzowie, którzy mogą niechętnie obejrzeć serial stworzony za pomocą sztucznej inteligencji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.