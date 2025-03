Powstaje nowa gra w świecie Harry'ego Pottera? Produkcja ma być nastawiona na rozgrywkę sieciową

Hogwarts Legacy, wydane na początku 2023 roku, sprzedało się w ponad 30 milionach egzemplarzy, stając się najlepiej sprzedającą grą roku. Co więcej, mimo braku oficjalnych dodatków, tytuł wciąż plasował się w top 10 najlepiej sprzedających się gier 2024 roku. Nic dziwnego, że fani zaczęli się zastanawiać, nad czym obecnie pracuje Avalanche Software. Według najnowszych przecieków, studio może rozwijać sieciową grę RPG osadzoną w świecie Harry’ego Pottera, równolegle do prac nad Hogwarts Legacy 2.

Dowody na to pojawiły się w ofertach pracy opublikowanych na stronie Warner Bros., gdzie Avalanche poszukuje deweloperów do pracy nad sieciowym RPG. Ponadto znany leaker X0X_LEAK wspomniał o nowej ankiecie, w której twórcy pytają graczy o ich preferencje dotyczące gier online. Wśród pytań pojawiły się kwestie dotyczące systemu lobby, personalizacji profili oraz budowania społeczności w grach sieciowych.

Wiemy, że Avalanche pracuje również nad Hogwarts Legacy 2, ale nic nie wskazuje na to, by była to gra online. To oznacza, że studio może tworzyć dwa osobne tytuły – sequel Hogwarts Legacy oraz nową produkcję wieloosobową. Mimo tych doniesień, warto podchodzić do nich z rezerwą, bowiem projekt nie został oficjalnie potwierdzony. Nawet jeśli powstaje, zawsze istnieje ryzyko, że zostanie anulowany na wczesnym etapie produkcji.

Wygląda na to, że Avalanche nie porzuciło jeszcze pierwszej części Hogwarts Legacy. Według najnowszych informacji, gra może otrzymać DLC w 2025 roku. Choć szczegóły nie są jeszcze znane, dodatek prawdopodobnie wprowadzi nową misję fabularną i będzie kosztował około 20–30 dolarów.

Hogwarts Legacy miało swoją premierę w 2023 roku. W grę można zagrać na platformach PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Gralibyście w MMO osadzone w uniwersum Harry’ego Pottera?