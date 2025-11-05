Powstaje nietypowy film oparty na World of Warcraft. To będzie prawdziwy hołd dla legendy

Nie będzie to kolejna adaptacja świata Warcrafta, ale coś znacznie innego.
Wytwórnie Vendôme Pictures i Pathé po raz kolejny łączą siły przy ambitnym projekcie filmowym. Ich nowy dramat zatytułowany Ibelin opowie prawdziwą historię młodego mężczyzny, który pomimo ciężkiej choroby mięśni, znalazł sens życia i przyjaźń w wirtualnym świecie World of Warcraft. W głównych rolach zobaczymy Charliego Plummera, Stephena Grahama, Toni Collette, Isabelę Merced, Maisy Stellę oraz Anthony’ego Hopkinsa.
Ibelin – film opowie historię legendarnego gracza World of Warcraft
Za kamerą stanie Morten Tyldum, nominowany do Oscara za film Gra tajemnic. Scenariusz przygotowali Ilaria Bernardini oraz Hossein Amini, autor nominowany do Nagrody Akademii za Skrzydła gołębicy. Historia opiera się na blogu Musings of Life, prowadzonym przez Matsa Steena, norweskiego gracza, który zmarł w wieku 25 lat w 2014 roku. Tytuł filmu pochodzi od imienia jego postaci z gry, Ibelina.
Film ma ukazać nie tylko dramat młodego człowieka zmagającego się z chorobą, ale też niezwykłą społeczność graczy, która dzięki wirtualnemu światu stała się dla niego prawdziwą rodziną.
To opowieść o empatii i sile ludzkich więzi w miejscach, których wielu nie uważa za rzeczywiste. Chcemy pokazać, jak internet i gry mogą stać się przestrzenią dla prawdziwych emocji i przyjaźni – powiedział Morten Tyldum.
GramTV przedstawia:
Zdjęcia do Ibelin ruszą w 2026 roku w Europie, a za produkcję odpowiadają Philippe Rousselet i Fabrice Gianfermi z Vendôme Pictures oraz Jérôme Seydoux z Pathé. Tyldum i Guri Neby zajmą się współprodukcją w ramach studia Neby-Tyldum AS.
Historia Matsa Steena to coś więcej niż biografia. To dowód na to, że życie w sieci również może mieć głęboki sens. Jesteśmy dumni, że możemy przenieść ją na ekran – podkreślił producent Philippe Rousselet.
Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Debiutu w kinach możemy spodziewać się w 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!