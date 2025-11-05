Powstaje nietypowy film oparty na World of Warcraft. To będzie prawdziwy hołd dla legendy

Nie będzie to kolejna adaptacja świata Warcrafta, ale coś znacznie innego.

Wytwórnie Vendôme Pictures i Pathé po raz kolejny łączą siły przy ambitnym projekcie filmowym. Ich nowy dramat zatytułowany Ibelin opowie prawdziwą historię młodego mężczyzny, który pomimo ciężkiej choroby mięśni, znalazł sens życia i przyjaźń w wirtualnym świecie World of Warcraft. W głównych rolach zobaczymy Charliego Plummera, Stephena Grahama, Toni Collette, Isabelę Merced, Maisy Stellę oraz Anthony’ego Hopkinsa.

Ibelin – film opowie historię legendarnego gracza World of Warcraft

Za kamerą stanie Morten Tyldum, nominowany do Oscara za film Gra tajemnic. Scenariusz przygotowali Ilaria Bernardini oraz Hossein Amini, autor nominowany do Nagrody Akademii za Skrzydła gołębicy. Historia opiera się na blogu Musings of Life, prowadzonym przez Matsa Steena, norweskiego gracza, który zmarł w wieku 25 lat w 2014 roku. Tytuł filmu pochodzi od imienia jego postaci z gry, Ibelina.