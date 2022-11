Powstaje konsola do gier dla psów. Firma Joipaw przedstawia pierwsze szczegóły

Dersim Advar i Marco Jenny to przyjaciele, którzy opisują siebie jako „miłośników zwierząt, graczy oraz naukowców”. Panowie postanowili wspólnie założyć firmę o nazwie Joipaw i stworzyć konsolę do gier dla psów. Sprzęt nie ma jednak służyć jedynie do rozrywki, ale ma oferować również szereg korzyści zdrowotnych dla wspomnianych czworonogów.

Firma Joipaw pracuje nad konsolą dla psów

Jak informuje serwis Axios, konsola firmy Joipaw ma umożliwić psom granie w gry, które będą zapewniać zarówno fizyczną, jak i psychiczną stymulację. Początkowo sprzęt miał służyć do eliminowania nudy oraz lęku separacyjnego, na który cierpiał szczeniak jednego ze współzałożycieli, gdy zostawał sam w domu. Advar i Jenny twierdzą jednak, że konsola może również oferować korzyści poznawcze, a nawet być wykorzystywana do hamowania rozwoju początkowych etapów psiej demencji.



Zgodnie z przekazanymi informacjami, konsola będzie wyposażona w ekran dotykowy, który psy będą obsługiwać nosem. Sprzęt ma posiadać także zintegrowany podajnik, nagradzający czworonoga smakołykami. Obecnie Joipaw przygotowało dwie gry. Pierwsza z nich polega na uderzeniu pojawiającego się na ekranie kreta, a druga na wskazaniu strony ekranu, na której znajduje się więcej bąbelków. W planach znajduje się również przygotowanie gry, która pozwoli konkurować zwierzakom ze swoim właścicielem.



Konsola Joipaw ma także śledzić wskaźniki zdrowia pupila i informować właścicieli o jakichkolwiek nieprawidłowych zachowaniach. Docelowo dane mają być udostępniane także weterynarzom, by umożliwić im lepszą diagnostykę potencjalnych schorzeń.



Firma Joipaw niestety nie ujawniła, kiedy możemy spodziewać się premiery konsoli. Gracze mogą jednak wesprzeć twórców w pełni zwrotną wpłatą w wysokości 6 dolarów, dzięki której otrzymają później 5-procentową zniżkę na zakup sprzętu.