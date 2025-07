Powstaje konkurencja dla IMAX-a. Znana sieć kin wprowadzi nowy format, również w Polsce

Do końca tego roku Vue planuje otwarcie co najmniej 11 ekranów Epic w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Holandii. Do końca 2027 roku liczba ta ma wzrosnąć do minimum 50 ekranów w całej Europie, w tym w Niemczech, Danii, na Litwie i Łotwie, a także w Polsce. Przypomnijmy, że Vue jest właścicielem sieci kin Multikino.

Richards przyznał, że Vue do tej pory pozostawało nieco w tyle za konkurencją w segmencie premium large format, ale decyzja o stworzeniu własnego systemu przyszła po roku testów i analiz różnych technologii.

Chcieliśmy mieć pewność, że od strony jakości i technologii oferujemy naszym widzom absolutnie najlepsze dostępne dziś rozwiązania. Technologia HDR od Barco, z tzw. lightsteeringiem, została zaprezentowana dopiero na CinemaCon 2024. Nie sądzę, by istniało dziś coś podobnego w kinach – przyznał Richards.

Richards zdradził także, dlaczego Vue postanowiło nie współpracować z IMAX-em, mimo jego dominującej pozycji na rynku formatów premium i dotychczasowej obecności w sieci Vue.