Powstaje kolejny duchowy spadkobierca Command & Conquer. Będzie lepszy od Tempest Rising?

Trzecia ujawniona frakcja to The Collective, inspirowana Tau z Warhammer 40.000. Jest to frakcja przyszłości, zbudowana wokół automatyzacji, co czyni ją idealną dla początkujących graczy w gatunku strategii czasu rzeczywistego.

“Jeśli jesteś nowy w strategiach czasu rzeczywistego, The Collective zrobi wiele za ciebie” – zapowiadają twórcy.

Rafinerie automatycznie wyszukują złoża surowców, fabryki dronów same produkują jednostki, dzielą je na grupy i uruchamiają ataki, gdy uznają, że są gotowe. Gracz może też zbudować automatyczne stacje naprawcze, które samodzielnie utrzymują bazę w dobrym stanie.