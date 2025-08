Powstaje jeszcze jeden film o Spider-Manie. Nietypowa wersja bohatera otrzyma własny projekt

Sony Pictures Animation rozpoczęło wstępne prace nad nowym filmem animowanym osadzonym w uniwersum Spider-Mana. Tym razem bohaterem będzie Spider-Punk, a za scenariusz odpowiadają Daniel Kaluuya oraz Ajon Singh.

Spider-Punk otrzyma własny film. Daniel Kaluuya pracuje nad animowanym projektem

Fabuła filmu pozostaje na razie tajemnicą, a na obecnym etapie nie ogłoszono jeszcze żadnych innych umów produkcyjnych. Wszystko jednak wskazuje na to, że Kaluuya ponownie wcieli się w rolę Spider-Punka, którego głosu użyczył w animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum z 2023 roku i którego ma powtórzyć w nadchodzącym Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.