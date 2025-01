Powstaje Janusz Symulator. Będzie można grillować, irytować sąsiadów, czy łowić ryby

W międzyczasie będziemy mogli utrudniać spokojnie życie sąsiadowi, poprzez niszczenie jego auta, np. malowaniem napisu „debil” na drzwiach, czy przełączając mu kanały w telewizorze podczas ważnego meczu piłki nożnej. Gracz będzie musiał wykazać się sprytem, gdyż niektóre akcje mogą skończyć się w opłakany sposób.

Na karcie gry na Steam możemy zobaczyć pierwszy zwiastun, a także screeny pochodzące z gry. Z oficjalnego opisu dowiadujemy się również:

Witaj w realiach polskiego życia, gdzie codzienność to otwarty konflikt z sąsiadem, kombinowanie, grillowanie no i ułatwianie sobie życia na różne sposoby, bądź.. Utrudnianie go innym.

Każde zadanie w grze możesz rozwiązać na kilka sposobów, od ciebie zależy czy postawisz na szybkie i oczywiste rozwiązania, czy wykombinujesz coś bardziej skomplikowanego. Niektóre metody będą od razu widoczne, ale te najbardziej efektywne często trzeba będzie odkryć samemu.

W polskich realiach nie chodzi o to, żeby się napracować, tylko żeby dobrze pokombinować! Oszczędzaj czas, możesz go potem wykorzystać na inną aktywność, no chyba, że dasz się złapać..

Prawdziwy Polak nie odpuści grilla, tak i też jest w tym wypadku. Wykonuj różne aktywności, możesz przykładowo wziąć udział w pojedynku na mocną głowę, musisz przecież pokazać śwagrowi, jak się pije.

Życie to prawdziwy wyścig po najlepsze okazje. Śledź promocje, poluj na przeceny i zgarniaj ostatnie produkty z półek, zanim zrobi to ktoś inny. Pamiętaj, że każdy grosz więcej u ciebie, to potencjalny grosz mniej u somsiada.

W tej grze najważniejsze są spryt oraz kreatywność. Szukaj niecodziennych rozwiązań na pojawiające się zadania i pokaż somsiadowi kto tu rządzi.