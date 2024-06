Sejm The Game pozwoli zasmakować władzy. Pierwszy trailer humorystycznego RPG już w sieci

Co ciekawe, fabuła ma nawiązywać do bieżących wydarzeń rozgrywających się w krajowej polityce. Część z nich możemy już zaobserwować na udostępnionym przez twórców trailerze. Jak zapewniają deweloperzy, „Sejm The game ma niską barierę wejścia”, jednak „by dojść do perfekcji na najwyższym poziomie trudności, wymagany będzie geniusz strategiczny samego Jarosława”.

Zostań posłem na sejm RP, stwórz potężną partię i poprowadź ją do zwycięstwa - zasmakuj władzy i nie pozwól nikomu sobie jej odebrać! – czytamy w opisie gry Sejm The Game na platformie Steam.

Niestety data premiery Sejm The Game pozostaje na ten moment tajemnicą. Zainteresowani mogą jednak dodać produkcję do listy życzeń na platformie Steam i oczekiwać na kolejne komunikaty ze strony Simplicity Games.