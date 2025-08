Powstaje gra inspirowana kultowym filmem science fiction. Pierwszy zwiastun „Frostpunku na szynach”

Rozgrywka opiera się na rozbudowie pociągu, wykorzystywaniu bonusów wynikających z odpowiedniego rozmieszczenia wagonów, badaniu nowych technologii oraz zarządzaniu pasażerami o coraz wyższych wymaganiach. Wśród możliwych ulepszeń znajdzie się między innymi piec na zwłoki, który pozwoli zamieniać ciała zmarłych w paliwo potrzebne do napędzania silnika. Ocaleni będą zmagali się z narastającymi konfliktami społecznymi oraz zagrożeniem ze strony zewnętrznych frakcji, które zrobią wszystko, by zdobyć kontrolę nad pociągiem.

Twórcy zapowiadają doświadczenie pełne ciężkich wyborów, emocjonalnego napięcia i egzystencjalnego cierpienia, czyli wszystkiego, czego można oczekiwać od dobrze zrealizowanej gry survivalowej w klimacie dystopii. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach, a tymczasem poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun.

Rozpad księżyca i wojny, które po nim nastąpiły, doprowadziły do gwałtownego spadku temperatur. Twoją jedyną nadzieją jest przemierzanie sieci torów w Frostlinerze — ogromnym pociągu zaprojektowanym tak, by przetrwać w surowym środowisku i dostosowywać się do potrzeb pasażerów. Ten pociąg stanie się twoim miastem.

Odkrywaj ręcznie zaprojektowany świat i liniową narrację w poszukiwaniu ciepła i bezpieczeństwa na końcu trasy.

Wykorzystaj Fabrykę, by rozbudować swój pociąg poprzez budowę nowych wagonów, które można wyposażyć w obiekty zaspokajające potrzeby pasażerów, produkujące zasoby lub umożliwiające badania nad nowymi technologiami. Wykorzystaj potężne premie za przyleganie obiektów, by stworzyć pociąg, który staje się bardziej wydajny, im bardziej się rozrasta – czytamy w oficjalnym opisie gry.