Powstaje film o Adamie Małyszu. Zagrają m.in. Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa

Adam Małysz nie bez powodu dorobił się przydomka Orzeł z Wisły. Teraz jego dokonania zaprezentowane zostaną w formie filmu pt. Adam . Ten opowiadać będzie o początkach kariery Małysza – jeszcze w czasach nim stał się znany w całym świecie sportów zimowych. Reżyserem obrazu został Tomasz Matuszczak.

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – podsumował sam Małysz.

Główną rolę w powstającym filmie zagra Bartłomiej Deklewa, którego mogliśmy oglądać m.in. w Światłoczułej. Na ekranie towarzyszyć mu będą m.in. Maja Szopa jako żona polskiego skoczka, Izabela Małysz. W Apoloniusza Tajnera wcieli się Paweł Koślik, podczas gdy Tomasz Kot zagra Ediego Federera, ówczesnego menadżera Małysza.