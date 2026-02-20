Powstaje film o Adamie Małyszu. Zagrają m.in. Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa

W ostatnich dniach polscy fani skoków narciarskich żyli medalami olimpijskimi, które zdobył Kacper Tomasiak. Wcześniej podobną radość dawał nam również Kamil Stoch.
Niemniej na długo przed tą dwójką w Polsce panowała Małyszomania. Szczególnie pamiętna dla dzieci lat 90.
Orzeł z Wisły na wielkim ekranie
Adam Małysz nie bez powodu dorobił się przydomka Orzeł z Wisły. Teraz jego dokonania zaprezentowane zostaną w formie filmu pt. Adam. Ten opowiadać będzie o początkach kariery Małysza – jeszcze w czasach nim stał się znany w całym świecie sportów zimowych. Reżyserem obrazu został Tomasz Matuszczak.
Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – podsumował sam Małysz.
Główną rolę w powstającym filmie zagra Bartłomiej Deklewa, którego mogliśmy oglądać m.in. w Światłoczułej. Na ekranie towarzyszyć mu będą m.in. Maja Szopa jako żona polskiego skoczka, Izabela Małysz. W Apoloniusza Tajnera wcieli się Paweł Koślik, podczas gdy Tomasz Kot zagra Ediego Federera, ówczesnego menadżera Małysza.
To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – zapewnia
Okres zdjęciowy filmu Adam przewidziano na trzy dni. Sam film nagrywany będzie w Warszawie, Szczyrku i Wiśle, a także w Oberstdorfie. Premiera obrazu, za którego dystrybucję odpowiedzialne będzie Monolith Films, przewidziana jest na rok 2027. Poniżej pierwsze kadry, które opublikował serwis Filmweb:
