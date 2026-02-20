Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje film o Adamie Małyszu. Zagrają m.in. Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa

Maciej Petryszyn
2026/02/20 09:00
0
0

W ostatnich dniach polscy fani skoków narciarskich żyli medalami olimpijskimi, które zdobył Kacper Tomasiak. Wcześniej podobną radość dawał nam również Kamil Stoch.

Niemniej na długo przed tą dwójką w Polsce panowała Małyszomania. Szczególnie pamiętna dla dzieci lat 90.

Adam – Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa
Adam – Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa
Foto: K. Grabowska

Orzeł z Wisły na wielkim ekranie

Adam Małysz nie bez powodu dorobił się przydomka Orzeł z Wisły. Teraz jego dokonania zaprezentowane zostaną w formie filmu pt. Adam. Ten opowiadać będzie o początkach kariery Małysza – jeszcze w czasach nim stał się znany w całym świecie sportów zimowych. Reżyserem obrazu został Tomasz Matuszczak.

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – podsumował sam Małysz.

Główną rolę w powstającym filmie zagra Bartłomiej Deklewa, którego mogliśmy oglądać m.in. w Światłoczułej. Na ekranie towarzyszyć mu będą m.in. Maja Szopa jako żona polskiego skoczka, Izabela Małysz. W Apoloniusza Tajnera wcieli się Paweł Koślik, podczas gdy Tomasz Kot zagra Ediego Federera, ówczesnego menadżera Małysza.

To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – zapewnia

GramTV przedstawia:

Okres zdjęciowy filmu Adam przewidziano na trzy dni. Sam film nagrywany będzie w Warszawie, Szczyrku i Wiśle, a także w Oberstdorfie. Premiera obrazu, za którego dystrybucję odpowiedzialne będzie Monolith Films, przewidziana jest na rok 2027. Poniżej pierwsze kadry, które opublikował serwis Filmweb:

Adam
Adam
Foto: K. Grabowska
Adam
Adam
Foto: K. Grabowska
Adam
Adam
Foto: M. Malota / East studio
Źródło:https://www.filmweb.pl/news/TYLKO+U+NAS%3A+Tak+wygl%C4%85da+filmowy+Adam+Ma%C5%82ysz+Zdj%C4%99cia+do+filmu+ju%C5%BC%C2%A0si%C4%99%C2%A0rozpocz%C4%99%C5%82y-165269

Tagi:

Popkultura
Monolith Films
Tomasz Kot
Ireneusz Czop
Piotr Głowacki
film biograficzny
Adam Małysz
skoki narciarskie
Bartłomiej Deklewa
Tomek Matuszczak
Adam
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112