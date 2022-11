Powstają kontrowersyjne gogle VR. Spowodują śmierć nie tylko w wirtualnym świecie

Urządzenie będące odpowiednikiem NerveGear ze Sword Art Online miałoby „podnieść stawkę do maksymalnego poziomu i zmusić ludzi do fundamentalnego przemyślenia sposobu interakcji z wirtualnym światem i graczami”. Luckey przyznał jednak, że jest dopiero w połowie prac i jeszcze długa droga przed nim, zanim urządzenie będzie gotowe.

Potrzebujesz NerveGear, niesamowitego urządzenia, które doskonale odtwarza rzeczywistość za pomocą bezpośredniego interfejsu neuronowego, który jest również zdolny do zabicia użytkownika. Pomysł powiązania prawdziwego życia z wirtualnym awatarem zawsze mnie fascynował – natychmiast podnosisz stawkę do maksymalnego poziomu i zmuszasz ludzi do fundamentalnego przemyślenia sposobu interakcji z wirtualnym światem i graczami w nim zawartymi. Podrasowana grafika może sprawić, że gra będzie wyglądać bardziej realistycznie, ale tylko groźba poważnych konsekwencji może sprawić, że gra stanie się realna dla ciebie i każdej innej osoby w grze. Jest to obszar mechaniki gier wideo, który nigdy nie został zbadany, pomimo długiej historii sportów w świecie rzeczywistym kręcących się wokół podobnych stawek.