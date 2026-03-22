Powrót klasyka po latach. Możemy już sprawdzić demo remaku Angry Birds na Unreal Engine 5

Wściekłe ptaki wkraczają w nową erę – i to w pełnym trójwymiarze. YouTuber znany jako Kauai VFX udostępnił właśnie grywalne demo swojego fanowskiego projektu: Angry Birds 3D, stworzonego na potężnym silniku Unreal Engine 5.

Not So Angry Birds – fanowski remake na Unreal Engine 5

Projekt jest próbą przeniesienia mechaniki niszczenia struktur z płaskiego 2D w fotorealistyczne środowisko trójwymiarowe. Gracze otrzymują dostęp do jednego, w pełni grywalnego poziomu, w którym mogą testować fizykę zniszczeń bez ograniczeń czasowych. Dzięki wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5, gra prezentuje się imponująco pod względem oświetlenia i detali otoczenia, co stanowi ogromny skok jakościowy względem oryginału z urządzeń mobilnych.