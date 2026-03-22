Zaloguj się lub Zarejestruj

Powrót klasyka po latach. Możemy już sprawdzić demo remaku Angry Birds na Unreal Engine 5

Mikołaj Berlik
2026/03/22 10:45
0
0

Fani wrócili do kultowej produkcji.

Wściekłe ptaki wkraczają w nową erę – i to w pełnym trójwymiarze. YouTuber znany jako Kauai VFX udostępnił właśnie grywalne demo swojego fanowskiego projektu: Angry Birds 3D, stworzonego na potężnym silniku Unreal Engine 5.

Not So Angry Birds – fanowski remake na Unreal Engine 5

Projekt jest próbą przeniesienia mechaniki niszczenia struktur z płaskiego 2D w fotorealistyczne środowisko trójwymiarowe. Gracze otrzymują dostęp do jednego, w pełni grywalnego poziomu, w którym mogą testować fizykę zniszczeń bez ograniczeń czasowych. Dzięki wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5, gra prezentuje się imponująco pod względem oświetlenia i detali otoczenia, co stanowi ogromny skok jakościowy względem oryginału z urządzeń mobilnych.

Ze względu na to, że jest to projekt stworzony przez jedną osobę, demo boryka się z pewnymi problemami z fizyką i brakiem oprawy muzycznej. Twórca zaznacza, że to wciąż wczesna wersja, a nie produkt finalny.

GramTV przedstawia:

Mimo że nie jest to oficjalna gra od Rovio, demo jest publicznie dostępne dla każdego, kto chce sprawdzić, jak Angry Birds prezentuje się z nowej perspektywy. Aby pobrać pliki, należy:

Poniżej znajdziecie specyfikację remaku Angry Birds na Unreal Engine 5.

  • AMD Ryzen 9 7950X3D
  • 32 GB pamięci DDR5 o częstotliwości 6000 MHz
  • NVIDIA GeForce RTX 5090 Founder's Edition
  • Windows 10 (64-bitowy)
  • Sterownik NVIDIA GeForce 595.79 WHQL

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/angry-birds-3d-fan-remake-in-unreal-engine-5-demo-released/

Tagi:

News
demo
Rovio
remake
Angry Birds
fanowski projekt
Unreal Engine 5
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112