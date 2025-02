Powrót do świata łamigłówek w The Talos Principle: Reawakened. Remaster gry logicznej już wkrótce

The Talos Principle: Reawakened – remaster lubianej gry logicznej z 2014 roku zadebiutuje już w kwietniu

Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 5, co ma zapewnić znaczną poprawę oprawy wizualnej, w tym ulepszone oświetlenie i tekstury. Oprócz podstawowej wersji gry Reawakened zawiera również rozszerzenie Road to Gehenna. Dodatkowo gracze otrzymają dostęp do zupełnie nowego rozdziału zatytułowanego In the Beginning.