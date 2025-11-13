Gry na PC taniej do 90%. GOG.com wystartował z Devolver Publisher Sale

Kolejna wyprzedaż gier na PC w sklepie GOG.com.

GOG.com ruszył z kolejną wyprzedażą gier na komputery osobiste. Tym razem sklep oferuje Devolver Publisher Sale, w ramach którego zaoszczędzimy na grach wspomnianego wydawcy. Zainteresowani mogą zaoszczędzić na wybranych tytułach nawet do 90%.

Devolver Publisher Sale w GOG.com. Wyprzedaż gier na PC

Pojawiła się kolejna okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Devolver Publisher Sale pozwala zaoszczędzić na grach tytułowego wydawcy nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.