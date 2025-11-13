Gry na PC taniej do 90%. GOG.com wystartował z Devolver Publisher Sale

GOG.com ruszył z kolejną wyprzedażą gier na komputery osobiste. Tym razem sklep oferuje Devolver Publisher Sale, w ramach którego zaoszczędzimy na grach wspomnianego wydawcy. Zainteresowani mogą zaoszczędzić na wybranych tytułach nawet do 90%.
Devolver Publisher Sale w GOG.com. Wyprzedaż gier na PC
Pojawiła się kolejna okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Devolver Publisher Sale pozwala zaoszczędzić na grach tytułowego wydawcy nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
- Hotline Miami – 9,19 zł (zamiast 45,99 zł)
- Hotline Miami 2: Wrong Number – 8,09 zł (zamiast 53,99 zł)
- Gato Roboto – 4,39 zł (zamiast 28,99 zł)
- Stories Untold – 3,59 zł (zamiast 35,99 zł)
- Shadow Warrior (2013) – 10,99 zł (zamiast 109,99 zł)
- GRIS – 13,59 zł (zamiast 67,99 zł)
- Ruiner – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- Cult of the Lamb: Cultist Edition – 54,49 zł (zamiast 108,99 zł)
- Enter the Gungeon – 16,19 zł (zamiast 53,99 zł)
- Death's Door – 20 zł (zamiast 79,99 zł)
- Trek to Yomi – 20,09 zł (zamiast 80 zł)
- Dropsy – 3,59 zł (zamiast 35,99 zł)
- The Talos Principle: Gold Edition – 25,79 zł (zamiast 171,69 zł)
- The Talos Principle 2 Deluxe Edition – 71,99 zł (zamiast 239,99 zł)
- My Friend Pedro – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
