Gry na PC taniej do 90%. GOG.com wystartował z Devolver Publisher Sale

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 19:00
Kolejna wyprzedaż gier na PC w sklepie GOG.com.

GOG.com ruszył z kolejną wyprzedażą gier na komputery osobiste. Tym razem sklep oferuje Devolver Publisher Sale, w ramach którego zaoszczędzimy na grach wspomnianego wydawcy. Zainteresowani mogą zaoszczędzić na wybranych tytułach nawet do 90%.

Devolver Digital – GOG.com
Devolver Digital – GOG.com

Devolver Publisher Sale w GOG.com. Wyprzedaż gier na PC

Pojawiła się kolejna okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Devolver Publisher Sale pozwala zaoszczędzić na grach tytułowego wydawcy nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251112_devolver_publisher_sale

