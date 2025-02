Powrót do przyszłości doczeka się nowej gry? „To coś, co chciałem zrobić od dawna"

W tym roku obchodzimy 40. urodziny kultowego filmu.

Bob Gale, współtwórca kultowej serii Powrót do Przyszłości, wypowiedział się ostatnio na temat planów na rozwój marki. Informacji udzielił w wywiadzie dla cleveland.com (via Insider Gaming), gdzie zapytany o przyszłość Back to the Future odpowiedział, że ma nadzieję na stworzenie nowej gry.

40-lecie Powrotu do przyszłości z nową grą? Bob Gale ujawnia plany Gale nie zdradził zbyt wielu szczegółów na temat projektu, tłumacząc się ograniczeniami. Dodał jednak, że jest to coś, co chciał zrealizować od dawna i wyraził nadzieję, że projekt dojdzie do skutku. Rok 2025 jest rokiem 40. urodzin premiery pierwszego filmu, w związku z czym planowane są różne wydarzenia, a także powstaje film dokumentalny.

Mamy szansę na nową grę wideo opartą na Powrocie do przyszłości. Nie mogę zdradzić więcej szczegółów, bo nie wolno mi o tym mówić, ale to coś, co chciałem zrobić od dawna. Trzymajmy kciuki, żeby się udało. Oczywiście 2025 rok to 40. rocznica premiery oryginalnego filmu. – przekazał Gale. W przeszłości powstała już gra Back to the Future: The Game, wydana w 2010 roku przez Telltale Games. Składała się ona z 5 epizodów i otrzymała pozytywne recenzje, osiągając trzecie miejsce na listach sprzedaży PlayStation 3. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści w sprawie nowej gry w uniwersum.

