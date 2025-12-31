Powinniście sprawdzić nową strategię 4X na Steamie. Przywodzi na myśl Twierdzę: Krzyżowiec i The Settlers

Na Steamie pojawiła się nowa gra strategiczna, która ma vibe kultowych klasyków.

Na Steamie pojawiła się zapowiedź Earth of Oryn, czyli nadchodzącej gry strategicznej typu 4X, która mocno inspiruje się klasykami pokroju Twierdza: Krzyżowiec oraz The Settlers. Produkcja stawia na rozbudowane mechaniki budowy miast i średniowieczny klimat, co sprawia, że może szczególnie zainteresować fanów obu legendarnych marek. Choć na Steamie nie brakuje niezależnych strategii czerpiących z tych wzorców, Earth of Oryn wyróżnia się efektowną oprawą wizualną i wielowarstwową rozgrywką. Earth of Oryn to ciekawa propozycja dla fanów strategii Gry strategiczne 4X i RTS od dekad zajmują ważne miejsce w historii gamingu, udowadniając, że interaktywna rozrywka może oferować znacznie więcej niż proste, schematyczne działania. Obok tak znanych serii jak Cywilizacja Sida Meiera, to właśnie Twierdza: Krzyżowiec i The Settlers odegrały ogromną rolę w popularyzacji głębokiej, angażującej strategii. Dla miłośników tych tytułów, Earth of Oryn może okazać się duchowym następcą.

Na pierwszy rzut oka gra oferuje szereg interesujących elementów, a mianowicie cztery unikalne cywilizacje, zróżnicowane biomy w tym lasy i pustynie, tryb kreatywny, możliwość budowania złożonych i ruchomych struktur, nostalgiczny styl low-poly, system praw i moralności oraz strategiczną walkę. Średniowieczne starcia w Earth of Oryn wyraźnie nawiązują do Twierdzy. Choć gra nie wydaje się aż tak skoncentrowana na walce, oferuje rozbudowany system militarny z broniami i machinami oblężniczymi, takimi jak katapulty. Gracze będą musieli rozwijać armie i wzmacniać fortyfikacje, aby bronić się przed zagrożeniami i atakami wrogów, dokładnie tak, jak w klasycznych strategiach czasu rzeczywistego. Podobieństwa do Twierdzy widać również w oprawie graficznej. Earth of Oryn wykorzystuje estetykę low-poly i pixel art, dzięki czemu budowane osady i zamki przywodzą na myśl klasyczne produkcje sprzed lat. Jednocześnie gra korzysta z nowoczesnych technologii, oferując ostrą grafikę oraz efektowne elementy środowiska. Mimo że twórcy określają tytuł jako średniowieczną strategię 4X, duży nacisk położono na rozbudowę i ekspansję. To z kolei przywodzi na myśl The Settlers, gdzie kluczem do sukcesu była sprawnie działająca gospodarka i logistyka, a nie wyłącznie siła militarna. Podobnie jak w The Settlers IV, gracze wybierają jedną z kilku frakcji, w tym przypadku Barne, Niluine, Hambkar i Brandford, z których każda posiada własne zasoby i kulturę.

Według dewelopera Earth of Oryn oferuje także wbudowane narzędzie do tworzenia świata. Tryb kreatywny pozwala dowolnie modyfikować teren, dodawać krajobrazy, a także budować miasta, zamki i osady bez żadnych ograniczeń. To propozycja dla tych, którzy chcą skupić się wyłącznie na budowaniu i planowaniu. Zainteresowani mogą już teraz sprawdzić darmowe demo gry na Steamie. Dotychczasowe opinie są w większości pozytywne. Gracze chwalą przytulny klimat i estetykę, choć pojawiają się też głosy krytyki dotyczące błędów technicznych oraz interfejsu. Premiera we wczesnym dostępie została zaplanowana na 19 stycznia 2026 roku. Na start gra zaoferuje jedną cywilizację i podstawowe mechaniki, ale wersja 1.0 ma zawierać wszystkie cztery frakcje, różne tryby gry, nowe misje, dodatkowe style architektoniczne, a nawet tryb boski. Dla fanów klasycznych strategii to tytuł, który zdecydowanie warto mieć na oku.