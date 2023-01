PowerWash Simulator zmierza na PS4, PS5 i Nintendo Switch

PowerWash Simulator to propozycja od studia FuturLab. Gra w wersji 1.0 zadebiutowała na rynku w lipcu ubiegłego roku i okazała się wielkim hitem. Gracze pokochali symulator myjki ciśnieniowej, a wszystko wskazuje na to, że już wkrótce swoich sił w starciu z brudem będą mogli spróbować posiadacze PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

PowerWash Simulator będzie dostępne na PlayStation i Switchu?

Wpis o tym, że PowerWash Simulator zmierza na wymiecione platformy pojawił się na Twitterze. Post szybko został usunięty, ale ekipa redakcyjna portalu gamingbolt.com zdążyła zwrócić uwagę na tę informację. Według przecieku symulator powinien zadebiutować na sprzętach Sony i Nintendo już 30 stycznia. Miejmy nadzieję, że informacje okażą się prawdziwe.



Warto wspomnieć, że wyłącznie na Steam PowerWash Simulator doczekało się ponad 28 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat produkcji autorstwa FuturLab, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Harpen czyścił wszystko, co było w zasięgu wzroku i finalnie ocenił grę na 7/10.



PowerWash Simulator to rekreacyjny symulator, w którym znajdziemy rozbudowany tryb kariery. Podczas rozgrywki zajmujemy się myciem rozmaitych elementów otoczenia i powierzchni, wykonując rozmaite zlecenia. Korzystając z myjki ciśnieniowej odwiedzamy różne zakątki fikcyjnego miasta Muckingham, gdzie zarabiamy pieniądze na rozwój własnego przedsiębiorstwa.



Na koniec przypomnijmy, że PowerWash Simulator zadebiutowało w Early Access w maju 2021 roku. Pełna wersja wydana została w lipcu 2022 roku na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series S/X. Warto wspomnieć, że gra dostępna jest w ramach abonamentu Game Pass.