Zaloguj się lub Zarejestruj

PowerWash Simulator 2 debiutuje z wysokimi ocenami. Oto pierwsze recenzje

Patrycja Pietrowska
2025/10/23 14:30
0
0

Krytycy wystawili bardzo dobre oceny nowej odsłonie symulatora od FuturLab.

Już dzisiaj premiera kolejnej odsłony relaksującego symulatora czyszczenia powierzchni. Mowa oczywiście o PowerWash Simulator 2, które zostało już ocenione przez recenzentów. Jak wskazuje serwis Metacritic, tytuł zdołał zdobyć średnią ocen na poziomie 82/100 na podstawie 23 opinii.

PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2

Recenzenci uważają, że PowerWash Simulator 2 to godny następca pierwszej odsłony, ulepszając niemal każdy element oryginalnej gry. Jak wspominają krytycy, na graczy czekają ulepszone misje, liczne nowe funkcje, a także dopracowana rozgrywka. Nie brakuje też głosów, że tytuł jest większy i bardziej przejrzysty, oferuje świeże pomysły i wciąż stanowi niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie.

Z tych mniej pozytywnych wrażeń, wymienia się brak innowacji względem poprzednika. Niektórzy uważają, że gra oferuje mniej więcej to samo, co pierwsza odsłona PowerWash Simulator, z kilkoma ulepszeniami. Część recenzentów zwróciła też uwagę na błędy techniczne.

Recenzje PowerWash Simulator 2

  • Loot Level Chill – 9,5/10
  • Noisy Pixel – 9/10
  • CGMagazine – 9/10
  • Checkpoint Gaming – 9/10
  • Shacknews – 9/10
  • Destructoid – 8,5/10
  • XboxEra – 8,5/10
  • DualShockers – 8/10
  • IGN – 8/10
  • TheGamer – 8/10
  • WellPlayed – 8/10
  • GameInformer – 7,5/10
  • GameSpot – 7/10
  • Push Square – 7/10
  • Gamereactor UK – 6/10

PowerWash Simulator powraca. Satysfakcja jest na wyciągnięcie dyszy!

Odkurz myjkę ciśnieniową i zrelaksuj się – dobra zabawa jest najważniejsza. Rozpraw się ze wszystkimi plamami, smugami i zaciekami, aby Brudkowo odzyskało blask (i nie tylko ono).

GramTV przedstawia:

PowerWash Simulator 2 trafia do graczy dziś – 23 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/powerwash-simulator-2/

Tagi:

News
oceny
recenzje
symulator
opinie
Symulatory
FuturLab
symulacja
PowerWash Simulator 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112