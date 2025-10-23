PowerWash Simulator 2 debiutuje z wysokimi ocenami. Oto pierwsze recenzje

Krytycy wystawili bardzo dobre oceny nowej odsłonie symulatora od FuturLab.
Już dzisiaj premiera kolejnej odsłony relaksującego symulatora czyszczenia powierzchni. Mowa oczywiście o PowerWash Simulator 2, które zostało już ocenione przez recenzentów. Jak wskazuje serwis Metacritic, tytuł zdołał zdobyć średnią ocen na poziomie 82/100 na podstawie 23 opinii.
Recenzenci uważają, że PowerWash Simulator 2 to godny następca pierwszej odsłony, ulepszając niemal każdy element oryginalnej gry. Jak wspominają krytycy, na graczy czekają ulepszone misje, liczne nowe funkcje, a także dopracowana rozgrywka. Nie brakuje też głosów, że tytuł jest większy i bardziej przejrzysty, oferuje świeże pomysły i wciąż stanowi niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie.
Z tych mniej pozytywnych wrażeń, wymienia się brak innowacji względem poprzednika. Niektórzy uważają, że gra oferuje mniej więcej to samo, co pierwsza odsłona PowerWash Simulator, z kilkoma ulepszeniami. Część recenzentów zwróciła też uwagę na błędy techniczne.
Recenzje PowerWash Simulator 2
Loot Level Chill – 9,5/10
Noisy Pixel – 9/10
CGMagazine – 9/10
Checkpoint Gaming – 9/10
Shacknews – 9/10
Destructoid – 8,5/10
XboxEra – 8,5/10
DualShockers – 8/10
IGN – 8/10
TheGamer – 8/10
WellPlayed – 8/10
GameInformer – 7,5/10
GameSpot – 7/10
Push Square – 7/10
Gamereactor UK – 6/10
PowerWash Simulator powraca. Satysfakcja jest na wyciągnięcie dyszy!
Odkurz myjkę ciśnieniową i zrelaksuj się – dobra zabawa jest najważniejsza. Rozpraw się ze wszystkimi plamami, smugami i zaciekami, aby Brudkowo odzyskało blask (i nie tylko ono).
PowerWash Simulator 2 trafia do graczy dziś – 23 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.
