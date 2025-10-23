PowerWash Simulator 2 debiutuje z wysokimi ocenami. Oto pierwsze recenzje

Już dzisiaj premiera kolejnej odsłony relaksującego symulatora czyszczenia powierzchni. Mowa oczywiście o PowerWash Simulator 2, które zostało już ocenione przez recenzentów. Jak wskazuje serwis Metacritic , tytuł zdołał zdobyć średnią ocen na poziomie 82/100 na podstawie 23 opinii.

Recenzenci uważają, że PowerWash Simulator 2 to godny następca pierwszej odsłony, ulepszając niemal każdy element oryginalnej gry. Jak wspominają krytycy, na graczy czekają ulepszone misje, liczne nowe funkcje, a także dopracowana rozgrywka. Nie brakuje też głosów, że tytuł jest większy i bardziej przejrzysty, oferuje świeże pomysły i wciąż stanowi niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie.

Z tych mniej pozytywnych wrażeń, wymienia się brak innowacji względem poprzednika. Niektórzy uważają, że gra oferuje mniej więcej to samo, co pierwsza odsłona PowerWash Simulator, z kilkoma ulepszeniami. Część recenzentów zwróciła też uwagę na błędy techniczne.

Recenzje PowerWash Simulator 2

Loot Level Chill – 9,5/10

Noisy Pixel – 9/10

CGMagazine – 9/10

Checkpoint Gaming – 9/10

Shacknews – 9/10

Destructoid – 8,5/10

XboxEra – 8,5/10

DualShockers – 8/10

IGN – 8/10

TheGamer – 8/10

WellPlayed – 8/10

GameInformer – 7,5/10

GameSpot – 7/10

Push Square – 7/10

Gamereactor UK – 6/10