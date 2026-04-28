PowerWash Simulator 2 x Star Wars. Nowe DLC zabierze graczy do odległej galaktyki

Mikołaj Berlik
2026/04/28 12:00
Sprzątanie kultowych lokacji i maszyn z sagi trafi do gry już tego lata.

Fani relaksującego sprzątania mogą zacierać ręce – ogłoszono drugie płatne rozszerzenie do PowerWash Simulator 2, które przeniesie nas do odległej galaktyki. Po niedawnej premierze dodatku z Adventure Time, studio FuturLab we współpracy z Lucasfilm Games zapowiedziało Star Wars Pack.

PowerWash Simulator 2 – czystość w czasach Imperium

Dodatek jest osadzony w realiach oryginalnej trylogii (Epizody IV-VI), co oznacza, że zajmiemy się usuwaniem galaktycznego brudu z najbardziej kultowych maszyn i miejsc. Gracze wcielą się w droida robotniczego klasy piątej o wdzięcznym modelu P0-W2. Do dyspozycji otrzymamy specjalną myjkę ciśnieniową zaprojektowaną w stylistyce Gwiezdnych Wojen. Odwiedzimy 6 kultowych lokacji, m.in. piaszczyste Tatooine oraz mroźną planetę Hoth.

Choć pełna lista sześciu poziomów nie jest jeszcze znana, twórcy ujawnili trzy z nich:

  • Domostwo Larsów – miejsce, gdzie dorastał Luke Skywalker.
  • X-Wing – legendarny myśliwiec Rebelii (widoczny już na zwiastunie).
  • Mostek Superniszczyciela Gwiezdnego – wyzwanie o ogromnej skali.

Deweloperzy obiecują również, że poziomy będą naszpikowane easter eggami, które sprawią frajdę każdemu fanowi sagi.

Akcja rozgrywa się w czasach wydarzeń z filmów „Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja”, „Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” oraz „Gwiezdne wojny: Powrót Jedi”. Wciel się w rolę P0-W2, robota sprzątającego klasy piątej. Twoje zwyczajne zadanie szybko przeradza się w przymusowe wykonywanie brudnej roboty dla Imperium, po czym musisz utorować drogę Sojuszowi Rebeliantów. Rebelia opiera się na nadziei… i mydle.

Premiera kolaboracji PowerWash Simulator 2 z uniwersum Star Wars zaplanowana jest na lato tego roku. Zawartość trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S i ma kosztować około 43 zł. Warto przypomnieć, że zgodnie z mapą drogową na 2026 rok, przed nami jeszcze jedno płatne DLC z udziałem wielkiej marki, którego szczegóły poznamy prawdopodobnie jesienią.

Źródło:https://insider-gaming.com/powerwash-simulator-2-announces-star-wars-dlc/

