PowerWash Simulator 2 x Star Wars. Nowe DLC zabierze graczy do odległej galaktyki

Sprzątanie kultowych lokacji i maszyn z sagi trafi do gry już tego lata.

Fani relaksującego sprzątania mogą zacierać ręce – ogłoszono drugie płatne rozszerzenie do PowerWash Simulator 2, które przeniesie nas do odległej galaktyki. Po niedawnej premierze dodatku z Adventure Time, studio FuturLab we współpracy z Lucasfilm Games zapowiedziało Star Wars Pack.

PowerWash Simulator 2 – czystość w czasach Imperium

Dodatek jest osadzony w realiach oryginalnej trylogii (Epizody IV-VI), co oznacza, że zajmiemy się usuwaniem galaktycznego brudu z najbardziej kultowych maszyn i miejsc. Gracze wcielą się w droida robotniczego klasy piątej o wdzięcznym modelu P0-W2. Do dyspozycji otrzymamy specjalną myjkę ciśnieniową zaprojektowaną w stylistyce Gwiezdnych Wojen. Odwiedzimy 6 kultowych lokacji, m.in. piaszczyste Tatooine oraz mroźną planetę Hoth.