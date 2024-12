Go Go Power Rangers! Nowy film o popularnych wojownikach znajduje się w produkcji

Wygląda na to, że marka Power Rangers otrzyma kolejną szansę, aby zaistnieć w kinie. Hasbro wraz z Lionsgate mają planować następny aktorski film, który już znajduje się w produkcji. Informację przekazał scooper Daniel Richtman, który specjalizuje się w filmowych doniesieniach.

Power Rangers otrzymają nowy film i animowany serial

Nowa kinowa produkcja to jednak nie wszystko, co Power Rangers będą mieli do zaoferowania w przyszłych latach. Zdaniem Richtmana studia zamierzają również stworzyć animowany serial. Jakiś czas temu Hasbro nawiązało współpracę z Netflixem przy nowej serii filmów i seriali o Power Rangers. Możliwe, że to właśnie dla tej platformy powstanie nowa animowana produkcja.