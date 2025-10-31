"Poważnie rozważałem porzucenie muzyki”. Armin van Buuren otwiera nowy rozdział albumem "Piano”

Armin van Buuren przedstawia swój pierwszy w historii klasyczny album, zatytułowany “Piano”.
Armin van Buuren świętuje wyjątkowy moment w swojej karierze. Holenderski DJ i producent, znany jako jedna z ikon muzyki elektronicznej, zaprezentował swój pierwszy w historii album klasyczny “Piano”, który ukaże się 31 października. Przez pierwszy tydzień będzie on dostępny wyłącznie w Apple Music i Apple Music Classical, zanim trafi do szerszej dystrybucji.
Armin van Buuren z nowym albumem
W rozmowie z Zane’em Lowe’em na antenie Apple Music 1, artysta opowiedział o swoim wieloletnim związku z muzyką klasyczną, nauce gry na fortepianie od podstaw oraz o tym, jak praca nad “Piano” stała się dla niego nowym, emocjonalnym początkiem. Album “Piano” będzie dostępny w wersji Spatial Audio z Dolby Atmos, a towarzyszyć mu będą ekskluzywne materiały zza kulis, ukazujące proces nauki fortepianu oraz komponowania utworów smyczkowych. W Apple Music pojawią się też specjalne playlisty łączące światy muzyki tanecznej i klasycznej.
Armin van Buuren powiedział:
Kiedy gram na fortepianie, czuję się bardziej obnażony niż na okładce Men’s Health. Jeśli komuś się to nie spodoba, jeśli będzie krytyczny, to uderzy we mnie mocniej niż jakikolwiek negatywny komentarz o moich tanecznych utworach. Ale właśnie tej wrażliwości teraz szukam w życiu i wiem, że jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być.
Artysta przyznał, że w pewnym momencie poważnie rozważał porzucenie muzyki:
Podczas pandemii COVID to była ulga, nagle nie musiałem grać. I wtedy naprawdę pomyślałem, że może z tym skończę. Zadałem sobie pytania: kim jest Armin van Buuren? Kim ja właściwie jestem? Kogo ranię, a co chcę osiągnąć? To było najtrudniejsze, ale też najważniejsze doświadczenie mojego życia. W 2018 roku zacząłem uczyć się gry na pianinie. W 2020 roku poznałem nowego nauczyciela, Geronimo Snydera. Początkowo chciałem tylko nauczyć się czytać nuty, ale w końcu zacząłem komponować własne melodie. Pokazałem mu swoje utwory, a on powiedział: “To, co stworzyłeś, jest naprawdę dobre’” Od tego momentu wiedziałem, że idę w nowym kierunku.”
GramTV przedstawia:
Cały album “Piano” został nagrany na żywo:
Każdy utwór to jeden take. Kamera rusza, muzycy grają, ja siadam do Steinwaya i gram. Czasem wszystko szło idealnie, a potem słyszeliśmy “błąd ostrości” i trzeba było zaczynać od nowa. To zupełne przeciwieństwo tego, co robiłem do tej pory. Był jeden utwór “Soaring Kites”, którego nie mogłem zagrać bez błędów. Poszedłem spać załamany, po pięciu godzinach wstałem, usiadłem i zagrałem go perfekcyjnie. To było największe zwycięstwo, wtedy wiedziałem, że dałem radę. Za fortepianem czuję wolność, której nie czuję za konsolą DJ-a. Nauczyłem się, jak ogromne znaczenie ma cisza i oddech między dźwiękami. Wcześniej tego nie rozumiałem, teraz wiem, że to właśnie tam zaczyna się prawdziwa muzyka.
Na pytanie o przyszłe plany koncertowe, choćby występ w amsterdamskim Concertgebouw, Armin odpowiedział:
Nie wiem co będzie dalej. Jedyne co mogę powiedzieć, to że ta muzyka jest szczera, powstała z serca. To najbardziej prawdziwa muzyka, jaką kiedykolwiek stworzyłem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!