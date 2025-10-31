"Poważnie rozważałem porzucenie muzyki”. Armin van Buuren otwiera nowy rozdział albumem "Piano”

Armin van Buuren świętuje wyjątkowy moment w swojej karierze. Holenderski DJ i producent, znany jako jedna z ikon muzyki elektronicznej, zaprezentował swój pierwszy w historii album klasyczny “Piano”, który ukaże się 31 października. Przez pierwszy tydzień będzie on dostępny wyłącznie w Apple Music i Apple Music Classical, zanim trafi do szerszej dystrybucji.

Armin van Buuren z nowym albumem

W rozmowie z Zane’em Lowe’em na antenie Apple Music 1, artysta opowiedział o swoim wieloletnim związku z muzyką klasyczną, nauce gry na fortepianie od podstaw oraz o tym, jak praca nad “Piano” stała się dla niego nowym, emocjonalnym początkiem. Album “Piano” będzie dostępny w wersji Spatial Audio z Dolby Atmos, a towarzyszyć mu będą ekskluzywne materiały zza kulis, ukazujące proces nauki fortepianu oraz komponowania utworów smyczkowych. W Apple Music pojawią się też specjalne playlisty łączące światy muzyki tanecznej i klasycznej.