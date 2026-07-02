Max Verstappen łączony z McLarenem. Zawodnik jak zawsze nie gryzie się w język

Max Verstappen odniósł się do coraz głośniejszych spekulacji dotyczących swojej przyszłości w Formule 1. Podczas weekendu Grand Prix Austrii pojawiły się informacje, że przedstawiciele Verstappena spotkali się w padoku z dyrektorem generalnym McLarena, Zakiem Brownem. Rozmowy miały mieć wstępny charakter i dotyczyć ewentualnej współpracy w przyszłości. Holender stanowczo uciął plotki o możliwym transferze do McLarena, podkreślając, że nie zamierza komentować doniesień medialnych.

Max Verstappen odcina się od plotek

Czterokrotny mistrz świata ma ważny kontrakt z Red Bullem do końca 2028 roku, jednak jego umowa zawiera klauzulę umożliwiającą odejście po sezonie 2026. Może ona zostać aktywowana, jeśli do nieokreślonego momentu w sierpniu, prawdopodobnie podczas letniej przerwy w mistrzostwach, Verstappen nie będzie zajmował miejsca w czołowej dwójce klasyfikacji kierowców. Obecnie wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz jest możliwy, o ile sytuacja nie ulegnie znaczącej zmianie w trakcie najbliższych trzech rund, w tym podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Podczas czwartkowego dnia medialnego na torze Silverstone, Verstappen został zapytany o doniesienia łączące go z McLarenem. Holender nie miał jednak ochoty rozwijać tego tematu: