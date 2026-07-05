Kolejny gigant rozrywki wejdzie w gaming? NBCUniversal ma rozważać taki ruch

NBCUniversal to jeden z amerykańskich gigantów mediowych obecny w wielu sektorach branży rozrywkowej. Pora na gaming?
Niewykluczone. Pojawiły się bowiem sygnały wskazujące, iż znana marka może faktycznie zdecydować się na taki ruch.
NBCUniversal zdecyduje się pójść w kieunku gamingu?
W obozie NBCUniversal trwają obecnie znaczące przetasowania, spowodowane wydzieleniem ze struktur spółki Comcast. Jak w rozmowie z agencją Reuters przyznał Brian Roberts, dyrektor generalny firmy, rozdzielenie się ma to lepszy sposób na pójście naprzód w obliczu możliwości, jakie widzimy dla obu tych obszarów biznesowych. Chcemy pozwolić im działać niezależnie od siebie, z zaufanymi, w pełni zaangażowanymi, świetnymi zespołami zarządzającymi oraz silnymi aktywami. Uznaliśmy po prostu, że skoro weszliśmy już w tryb realizacji, to chcemy działać.
Po podziale tym na czele NBCUniversal stanie Michael Cavanagh, który stwierdził:
Mamy teraz swobodę badania pokrewnych obszarów działalności, w których mamy pełne prawo do rynkowej rywalizacji.
GramTV przedstawia:
Jak podają nieoficjalne źródła, jednym z kierunków, który mogłoby obrać NBCUniversal po wydzieleniu, byłoby wejście na rynek gier. Nie bez znaczenia jest tutaj mocna lista franczyz podległych NBC, wśród których znajdziemy m.in. Dreamworks, Peacock czy też Illumination. To właśnie ta ostatnia wytwórnia współpracowała z Nintendo przy okazji Super Mario Bros. Film i Super Mario Galaxy Film. Warto też wspomnieć, że wspomniany CEO Comcast już od dawna interesuje się grami, a jego syn, Tucker Roberts, kieruje działem gamingowym Comcastu. To on doradzał ojcu pod kątem inwestycji na rynku koreańskiego esportu.
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