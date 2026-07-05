Kolejny gigant rozrywki wejdzie w gaming? NBCUniversal ma rozważać taki ruch

NBCUniversal to jeden z amerykańskich gigantów mediowych obecny w wielu sektorach branży rozrywkowej. Pora na gaming?

Niewykluczone. Pojawiły się bowiem sygnały wskazujące, iż znana marka może faktycznie zdecydować się na taki ruch.

NBCUniversal zdecyduje się pójść w kieunku gamingu?

W obozie NBCUniversal trwają obecnie znaczące przetasowania, spowodowane wydzieleniem ze struktur spółki Comcast. Jak w rozmowie z agencją Reuters przyznał Brian Roberts, dyrektor generalny firmy, rozdzielenie się ma to lepszy sposób na pójście naprzód w obliczu możliwości, jakie widzimy dla obu tych obszarów biznesowych. Chcemy pozwolić im działać niezależnie od siebie, z zaufanymi, w pełni zaangażowanymi, świetnymi zespołami zarządzającymi oraz silnymi aktywami. Uznaliśmy po prostu, że skoro weszliśmy już w tryb realizacji, to chcemy działać.