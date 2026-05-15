Potężne nakedy trafiają do Ride 6. Pięć nowych motocykli i sekcja kariery w nowym DLC Iconic Naked Bikes

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/15 16:50
Ride 6 otrzymało kolejne rozszerzenie DLC. Do gry trafił właśnie pakiet Iconic Naked Bikes Pack, który dodaje pięć nowych motocykli typu naked bike oraz dodatkową sekcję kariery. To już trzecie z trzynastu zaplanowanych rozszerzeń dla produkcji studia Milestone.

Nowe DLC jest już dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Pakiet wyceniono na polskim Steamie na 22,50 zł. W ramach dodatku gracze otrzymują pięć nowych agresywnie stylizowanych motocykli bez owiewek, reprezentujących jedne z najbardziej charakterystycznych maszyn tego typu dostępnych na rynku. W skład DLC wchodzą:

  • Yamaha MT-10 SP (2024)
  • BMW M 1000 R (2023)
  • Ducati Monster Plus (2024)
  • MV Agusta Rush 1000 (2021)
  • Vyrus Alyen (2020)

Oprócz nowych motocykli dodatek odblokowuje również specjalny, tematyczny obszar kariery, w którym gracze mogą sprawdzić nowe maszyny w dodatkowych wyzwaniach i zawodach. Co więcej, posiadacze przepustki Season Pass Vol. 1 otrzymają rozszerzenie całkowicie za darmo. Ride 6 od premiery regularnie rozwijane jest poprzez kolejne pakiety DLC, a twórcy zapowiedzieli już łącznie trzynaście dodatków, które mają sukcesywnie poszerzać garaż gry o nowe motocykle i dodatkową zawartość.

Ride 6 to kolejna odsłona popularnej serii realistycznych gier wyścigowych adresowanych do fanów jednośladów. Za stworzenie tytułu ponownie odpowiada studio Milestone, które opracowało swoje dzieło w wersjach na PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Docelowym trybem rozgrywki w RIDE 6 jest oczywiście zaplanowana na kilkadziesiąt godzin zabawy kariera dla pojedynczego gracza. Tym razem całość zrealizowano w formie festiwalu motocyklowego przywołującego na myśl kultową markę Forza Horizon. W trakcie gry będziemy musieli rzucić wyzwanie 10 legendarnym mistrzom (między innymi Casey Stoner, Niccolo Canepa i Guya Martina) udowadniając swoje zdolności w wielu wymagających zawodach.

Źródło:https://traxion.gg/five-new-motorcycles-added-to-ride-6-as-iconic-naked-bikes-pack-dlc-released/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

