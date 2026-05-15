Potężne nakedy trafiają do Ride 6. Pięć nowych motocykli i sekcja kariery w nowym DLC Iconic Naked Bikes

Ride 6 otrzymało kolejne rozszerzenie DLC. Do gry trafił właśnie pakiet Iconic Naked Bikes Pack, który dodaje pięć nowych motocykli typu naked bike oraz dodatkową sekcję kariery. To już trzecie z trzynastu zaplanowanych rozszerzeń dla produkcji studia Milestone.
Ride 6 otrzymuje nowe DLC
Nowe DLC jest już dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Pakiet wyceniono na polskim Steamie na 22,50 zł. W ramach dodatku gracze otrzymują pięć nowych agresywnie stylizowanych motocykli bez owiewek, reprezentujących jedne z najbardziej charakterystycznych maszyn tego typu dostępnych na rynku. W skład DLC wchodzą:
- Yamaha MT-10 SP (2024)
- BMW M 1000 R (2023)
- Ducati Monster Plus (2024)
- MV Agusta Rush 1000 (2021)
- Vyrus Alyen (2020)
