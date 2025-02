Postapokaliptyczny świat Atomfall na nowym zwiastunie. Przeszukanie opuszczonego obiektu i walka

Zwiastun podkreśla, że gracze będą musieli ostrożnie przeszukiwać i zbierać potrzebne im przedmioty. Rozpoczyna się od pokazania gracza, który po cichu eksploruje opuszczony budynek w poszukiwaniu zasobów.

Podczas poszukiwania materiałów znajdziemy również notatki, które pozwolą zdobyć więcej wskazówek do kontynuowania śledztwa. Materiał udostępniony przez deweloperów pokazuje również walkę – początkowo zabójstwo z ukrycia, a następnie otwarte starcie. Kiedy protagoniście kończą się naboje, musi przejść na inną broń, aby pokonać kolejnych wrogów. Pełen materiał znajduje się na dole wiadomości.

Atomfall to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, survivalowa gra akcji, której historia rozgrywa się pięć lat po atomowej katastrofie w Anglii Północnej. Odkrywaj fikcyjną strefę kwarantanny, zbieraj zasoby, wytwarzaj przedmioty i handluj. Korzystaj z siły i perswazji, by przedzierać się przez brytyjską wieś pełną dziwacznych postaci, mistycyzmu, kultów i zbuntowanych rządowych agencji. Za sprawą Atomfall studio Rebellion (twórcy gier Sniper Elite i Zombie Army) zaprasza cię do rozwikłania mrocznej tajemnicy i poznania prawdy o tragicznych zdarzeniach sprzed lat. – czytamy w opisie gry.